No es un secreto lo mucho que depende la economía peruana del vaivén de los precios de los metales. Nuestro principal producto de exportación es el cobre, cuya demanda va en aumento gracias a su uso en tecnologías limpias, desde vehículos eléctricos hasta paneles solares. Por sí solo representa un tercio del valor total de nuestras exportaciones, siendo nuestra principal fuente de divisas.

El Perú produce unos 2,4 millones de toneladas anuales del metal rojo, mientras que Chile 5,2 millones. Somos el segundo productor mundial, aunque el Congo nos está pisando los talones con 2,2 millones de toneladas y amenaza silenciosamente con desplazarnos de esa posición si no nos ponemos las pilas. Ello pasa necesariamente por reactivar la inversión minera para dinamizar la producción nacional.

Proyectos no faltan. Tenemos una larga lista por un monto de más de US$ 53.700 millones, que en caso de concretarse podrían llevarnos paulatinamente a duplicar la producción actual, dándole un fuerte impulso al crecimiento del PBI. Sin embargo, la realidad no es tan alentadora.