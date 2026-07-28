Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza una nueva oportunidad.
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza una nueva oportunidad.
Por Alejandro Pérez-Reyes

Cada 28 de julio, además de celebrar un año más de la independencia de nuestro país, la tradición y la Constitución obligan al presidente en funciones a ofrecer un balance de su gestión. Cada cinco años, además, en esta misma fecha, se instala un nuevo Gobierno, elegido en los meses anteriores, y quien lo preside ofrece una visión de lo que (espera) será su gestión. En suma, un proceso ordenado de rendición de cuentas y de alternancia en el poder al que todos nos habíamos empezado a acostumbrar desde el 2001. Hasta hace diez años.

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