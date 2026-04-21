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Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics para Americas Quarterly, analiza una nueva prueba para la resiliencia económica de Perú | Foto: Perú Retail
Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics para Americas Quarterly, analiza una nueva prueba para la resiliencia económica de Perú | Foto: Perú Retail
Por Luis Miguel Castilla

El Perú ha sido durante mucho tiempo uno de los casos más desconcertantes de América Latina. Mientras sus vecinos oscilaban entre auges y crisis económicas, el país impulsó discretamente el crecimiento, acumuló reservas, construyó un banco central sólido y mantuvo la ortodoxia macroeconómica a pesar de gobiernos con posturas ideológicas muy divergentes. Los presidentes iban y venían —algunos destituidos, otros huyendo de la justicia, uno protagonizando un fallido autogolpe— y la economía seguía creciendo. Ocho presidentes en diez años , y aun así la moneda se mantuvo fuerte, la inflación y los diferenciales se mantuvieron entre los más bajos de la región, y el sector minero continuó produciendo. Esta disociación entre el desempeño económico y la disfunción política es, desde cualquier punto de vista regional, notable.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.