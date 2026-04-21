El Perú ha sido durante mucho tiempo uno de los casos más desconcertantes de América Latina. Mientras sus vecinos oscilaban entre auges y crisis económicas, el país impulsó discretamente el crecimiento, acumuló reservas, construyó un banco central sólido y mantuvo la ortodoxia macroeconómica a pesar de gobiernos con posturas ideológicas muy divergentes. Los presidentes iban y venían —algunos destituidos, otros huyendo de la justicia, uno protagonizando un fallido autogolpe— y la economía seguía creciendo. Ocho presidentes en diez años , y aun así la moneda se mantuvo fuerte, la inflación y los diferenciales se mantuvieron entre los más bajos de la región, y el sector minero continuó produciendo. Esta disociación entre el desempeño económico y la disfunción política es, desde cualquier punto de vista regional, notable.

Además, cada vez es más frágil.

Si bien los resultados electorales oficiales aún no son definitivos al momento de redactar este informe, y los márgenes siguen siendo muy ajustados, la primera vuelta de las elecciones de 2026 se asemeja mucho a la de 2021. Una vez más, Keiko Fujimori —hija del expresidente Alberto Fujimori y tres veces candidata presidencial— parece encaminarse a enfrentarse a un izquierdista radical, Roberto Sánchez , exministro del gabinete de Pedro Castillo, en la segunda vuelta del 7 de junio. Sánchez representa una seria amenaza para la estabilidad. Su postura ideológica intransigente y su alianza con facciones radicales (como el nacionalista Antauro Humala, con antecedentes penales) podrían empujar al Perú hacia un modelo de gobierno que rompa drásticamente con la continuidad institucional que ha sustentado la economía durante dos décadas. En efecto, la contienda se presenta como una prueba de estrés para determinar si las salvaguardias que protegieron a Perú durante turbulencias pasadas pueden resistir a un gobierno que trabaja activamente para desmantelarlas.

La legitimidad del resultado ya está en entredicho. Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima, de derecha conservadora, que quedó en tercer lugar, ha denunciado elecciones fraudulentas. Las investigaciones sobre el manejo del escrutinio por parte de las autoridades electorales continúan. Quien gane las elecciones comenzará a gobernar bajo una sombra de duda que dificultará la formación de las coaliciones necesarias para gobernar. Las instituciones peruanas han estado perdiendo credibilidad durante años, y unas elecciones que no pueden resolver limpiamente su propia primera vuelta no la recuperan. Un déficit de legitimidad no es solo un inconveniente político, sino una limitación estructural a la capacidad real de cualquier gobierno.

En el ámbito legislativo, existe cierto margen para un optimismo cauteloso. El Senado recién elegido tiene la capacidad de contener los impulsos unilaterales más perjudiciales de cualquier nuevo presidente. Los partidos de derecha ostentan una estrecha mayoría en la cámara de 60 miembros, y un bloque centrista encabezado por el exministro de Defensa Jorge Nieto —con ocho senadores— posee un poder de decisión significativo. Esta composición hace prácticamente imposible la convocatoria de una asamblea constituyente para instaurar un régimen estatista y debería proteger los nombramientos clave en el Banco Central y otras instituciones autónomas, como el Tribunal Constitucional. Un tercio del Senado estará en manos de partidos de izquierda, lo que representa un obstáculo importante, aunque no necesariamente insuperable, para los juicios políticos expresos que desestabilizaron administraciones peruanas recientes.

Los dos candidatos no podrían ofrecer visiones económicas más divergentes. Fujimori propone una consolidación del modelo actual. Sánchez propone una asamblea constituyente y una nueva carta magna, la renegociación de los contratos de recursos naturales, una reforma tributaria ambiciosa y cambios en el mandato del banco central. En la práctica, sin embargo, lo que cada candidato pueda lograr dependerá del Congreso. Es probable que Keiko Fujimori encuentre apoyo legislativo para su agenda a favor de la inversión. Sánchez, por su parte, se enfrentaría a una barrera inmediata en el Congreso. La asimetría en lo que cada uno podría lograr de manera realista es crucial: Fujimori, independientemente de su historial político, tiene la capacidad de conformar un equipo tecnocrático competente y el incentivo para llegar a un acuerdo con el bloque de Nieto, lo que le brindaría al menos una vía plausible para gobernar dentro del marco institucional existente. Sánchez, por el contrario, llegaría con un programa tan opuesto al establishment que la confrontación resultante no solo pondría en riesgo la parálisis política, sino también el tipo de crisis institucional que pone fin prematuramente a las presidencias. De hecho, incluso con el nuevo equilibrio de poder en el Congreso, es posible imaginar un escenario en el que el presidente pierda el apoyo incluso de su propia base, como le sucedió a Castillo cuando intentó cerrar el Congreso.

El entorno externo sigue siendo favorable, por ahora. La relación real de intercambio de Perú se encuentra cerca de máximos históricos, los precios del cobre y el oro se mantienen elevados y se proyecta un crecimiento del 3,2% para 2026. Estas son condiciones bajo las cuales un gobierno con un mandato genuino podría lograr avances reales: en infraestructura, en formalización, en el clima de inversión y en la lucha contra la delincuencia rampante que le cuesta al país entre el 2% y el 3% del PIB anual. Pero las mismas fuerzas geopolíticas que generan precios favorables para las materias primas están generando serios obstáculos. El petróleo se ha disparado a medida que se profundizan las tensiones en Oriente Medio, amenazando con erosionar la ventaja de Perú en la relación real de intercambio e inflando los costos de importación de fertilizantes y combustible. El impulso es real, pero no esperará indefinidamente a que la situación política se estabilice.

Los desafíos estructurales que la política no ha logrado abordar se han agudizado. La minería ilegal de oro se ha multiplicado por seis en cuatro años, alcanzando una cifra estimada de 12 mil millones de dólares, superando con creces el narcotráfico y erosionando la gobernanza en el sector que sustenta la estabilidad fiscal. Proyectos de ley equivalentes al 5% del PIB en cinco años, sin financiación identificada, avanzaron en la campaña electoral sin un escrutinio serio. El crecimiento de la productividad sigue siendo crónicamente débil. Ninguno de estos problemas se resuelve por sí solo, y todos requieren precisamente el tipo de liderazgo político sostenido que la constante rotación presidencial ha hecho casi imposible de conseguir.

Lo que Perú necesita de estas elecciones es un liderazgo que un amplio sector del espectro político pueda aceptar como legítimo, y una relación ejecutivo-legislativa lo suficientemente funcional como para impulsar al menos algunas de las reformas postergadas durante años. No es una meta inalcanzable. En este momento, es la condición mínima para que las fortalezas intrínsecas de Perú sigan impulsando el trabajo que su clase política ha dejado en gran medida inconcluso.

De cara al futuro, Perú posee una riqueza en materias primas que, gracias a la transición energética y la competencia entre Estados Unidos y China por los minerales críticos, adquieren un valor estratégico para toda una generación. Aprovechar esta oportunidad requiere inversión, estado de derecho y un gobierno capaz de impulsar reformas. Nada de esto es posible sin estabilidad política, y la estabilidad política comienza con unas elecciones que todas las partes puedan aceptar. El costo de no superar esta prueba, en un mundo tan volátil, rara vez ha sido tan alto. La inestabilidad crónica condena a un país con gran potencial a gestionar crisis en lugar de aprovechar oportunidades. Perú ha evitado ese destino durante más tiempo que la mayoría. No puede permitirse seguir considerando esta situación como permanente.