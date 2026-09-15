icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza una oportunidad para el mercado de capitales. (Foto: Difusión)
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza una oportunidad para el mercado de capitales. (Foto: Difusión)
Por Aldo Ferrini

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció comisiones presidenciales para promover reformas estructurales. Una de ellas, enfocada en los mercados financieros, busca un objetivo tan importante como postergado: ampliar y mejorar el financiamiento para las familias y las pequeñas y medianas empresas. Es una buena noticia que merece destacarse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.