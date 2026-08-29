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Resumen

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Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal de Grade, analiza lo urgente una agenda para los trabajadores, para La Mirada.
Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal de Grade, analiza lo urgente una agenda para los trabajadores, para La Mirada.
Por Miguel Jaramillo Baanante

Hace casi dos años escribí una columna sobre cómo la agenda laboral de ese momento, abocada a los intereses de grupos específicos de la fuerza laboral, aunque disfrazándolos de la “clase trabajadora”, a falta de mejores ideas, se había enfocado en el incremento del descanso remunerado a través de la creación de nuevos días feriados. No es difícil mostrar que es una porción relativamente pequeña de la fuerza laboral la que se beneficia de este tipo de medidas o puede siquiera soñar con vacaciones pagadas.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.