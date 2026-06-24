00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza el valor compartido para una seguridad alimentaria en el Perú. (Foto referencial: Freepik)
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza el valor compartido para una seguridad alimentaria en el Perú. (Foto referencial: Freepik)
Por Cristiano Sampaio

Cada 24 de junio, el Perú reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en el campo, dedicados a la agricultura, la ganadería y otras actividades que sostienen la producción de alimentos. El Día del Campesino es una fecha para agradecer, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de un sector clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.