Cada 24 de junio, el Perú reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en el campo, dedicados a la agricultura, la ganadería y otras actividades que sostienen la producción de alimentos. El Día del Campesino es una fecha para agradecer, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de un sector clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo del país.

En la industria de alimentos tenemos claro que nuestro futuro depende de la fortaleza del ecosistema que hace posible ofrecer productos de calidad, de manera consistente y con la disponibilidad que las familias requieren. En los lácteos, esto es particularmente relevante porque su cadena integra múltiples eslabones, desde la alimentación y el cuidado del ganado hasta el procesamiento y distribución de productos que contribuyen a la nutrición de millones de personas.

La producción de leche en el Perú ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Tras un período de fuertes incrementos en los costos de alimentación del ganado y otros insumos, los esfuerzos realizados por productores e industria para nutrir al ganado y mejorar la productividad y la calidad han permitido fortalecer la competitividad del sector. Hoy, el desafío es consolidar esos avances y seguir elevando la eficiencia.

En un contexto global, donde los consumidores valoran cada vez más la calidad, la inocuidad y la sostenibilidad, la competitividad del sector dependerá cada vez más de la capacidad para generar valor.

Para lograrlo, será fundamental seguir creciendo junto a los productores, acompañándolos con conocimiento, capacitación, nuevas tecnologías y herramientas que permitan mejorar la productividad y la rentabilidad.

En nuestro caso, acompañamos esta evolución a través de nuestro programa de desarrollo ganadero, que brinda a los productores más información para la toma de decisiones, así como herramientas para fortalecer la gestión y rentabilidad de sus negocios. Por ejemplo, a través de especialistas en el campo, ofrecemos la asistencia técnica necesaria para mejorar la reproducción y la nutrición del ganado. Asimismo, hemos incorporado soluciones como tanques de enfriamiento con paneles solares fotovoltaicos, que permiten preservar la calidad de la leche utilizando energía renovable.

La experiencia internacional demuestra que los sectores más competitivos son aquellos donde productores e industria trabajan con una visión compartida de largo plazo. La confianza, la transferencia de conocimiento y la inversión continua permiten construir cadenas resilientes y generar beneficios para todos los actores. En esta fecha especial, rendimos homenaje a todos aquellos quienes trabajan la tierra y cuidan el ganado, pues no solo producen alimentos: sostienen la seguridad alimentaria, dinamizan las economías rurales y preservan un conocimiento esencial para el futuro del Perú.

Reconocer su esfuerzo implica construir relaciones más estables y de largo plazo, donde productores e industria avanzan juntos para que millones de familias sigan accediendo a alimentos nutritivos, seguros y de calidad.