Verano del 2026: Tendencias del consumo de bebidas

El verano ha sido siempre una temporada determinante para la industria de bebidas en el Perú, y el 2026 continuará por esa senda. Su importancia ya no responde solo a una demanda estacional, sino a un cambio más profundo en los hábitos y expectativas del consumidor, influenciado por el clima, el ritmo de la vida urbana y una mayor preocupación por la salud y el bienestar.

Si bien el agua plana sigue siendo el rey de la hidratación, no hay duda de que hoy están al alcance del consumidor más y distintas opciones como son las categorías de bebidas rehidratantes y funcionales que han ganado relevancia en los últimos años. Solo en el 2024, según un estudio de Kantar, el consumo de bebidas isotónicas en los hogares peruanos aumentó aproximadamente un 7% en volumen. No obstante, más allá de este comportamiento, lo significativo es la evolución de su rol en la vida cotidiana, especialmente para el Perú que lidera este consumo en Latinoamérica. Estas bebidas han dejado de estar vinculadas exclusivamente al deporte para convertirse en una alternativa frecuente frente al calor, la actividad diaria y la necesidad de una hidratación más rápida y eficiente.

De cara al verano actual, el consumidor peruano será más activo, informado y exigente. En momentos en los que las altas temperaturas se combinan con rutinas intensas, la hidratación deja de ser una respuesta puntual, para convertirse en una decisión consciente, que comulga con los nuevos estilos de vida. Así, el calor redefine prioridades de consumo.

Los jóvenes y adultos jóvenes lideran este cambio. Buscan productos con beneficios claros: rehidratación, electrolitos y menor contenido de azúcar, pero también valoran la experiencia, tales como atractivos formatos prácticos y marcas alineadas con el cuidado del medio ambiente. Para este segmento, la bebida es parte de su rutina diaria y social.

En paralelo, los adultos y los hogares familiares muestran un consumo más racional. Priorizan formatos grandes, una mejor relación entre el precio y el volumen, así como productos que puedan compartirse en actividades al aire libre. Durante el verano, este segmento incrementa su consumo, reforzando la estacionalidad de la categoría.

A ello se suma un factor clave: la expectativa de veranos más intensos. Esta característica convierte a las bebidas de hidratación en una necesidad funcional, elevando las exigencias del consumidor. Ya no basta con “quitar la sed”, sino que se espera bienestar, recuperación y cuidado del cuerpo.

En ese marco, la actual temporada representa una oportunidad clara para la industria de bebidas en el Perú. No obstante, el crecimiento no será automático. Requerirá propuestas de valor claras, innovación relevante y una comunicación alineada con un consumidor que busca refrescarse y sentirse mejor.