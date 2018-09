Otra vez Nike, por Pablo Cateriano Llosa

(Por Pablo Cateriano Llosa, director general estratégico de Métrica Perú). ¡Qué tal semana para Nike! La conocida marca de accesorios deportivos decidió celebrar los 30 años de su ya famoso slogan “Just Do It” fiel a su estilo: entrando a la polémica con una de sus conocidas campañas publicitarias. Pero esta vez, ha sido la más audaz de todas. Tanto, que en solo cinco días su iniciativa generó más de US$50 millones en presencia gratuita de la marca en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales.

Todo empezó el lunes, cuando aparecieron unas gráficas publicitarias con el famoso mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, y la frase: “Cree en algo. Incluso, si eso significa sacrificarlo todo”. Acompañadas, claro, del conocido check de Nike y el “Just Do it”.



Pero, para entender esto, retrocedamos dos años. En el 2016, Kaepernick fue el primero que se arrodilló mientras se entonaban las notas del himno nacional de Estados Unidos. Su intención: protestar ante las injusticias raciales que se viven en el país norteamericano (Como es de público conocimiento, luego muchos jugadores los siguieron; pero él fue el primero).

Ese episodio desencadenó una ola de situaciones, positivas y negativas. Destaquemos dos. En primer lugar, la participación del presidente Donald Trump, quien tuvo palabras muy duras contra estos jugadores, invitándolos a retirarse del país y conminando a los dueños de los equipos de fútbol a “poner orden en casa” (hasta la misma NFL propuso sanciones monetarias a los jugadores). Y, en segundo lugar, la situación de Kaepernick.

En efecto, han pasado dos años desde aquel gesto, y el deportista aún no encuentra un equipo donde jugar. Ya no es más un jugador de la NFL. Él alega un complot, mientras otros dicen que se trata de un tema netamente deportivo.

EMPIEZA LA POLÉMICA

Con todos estos antecedentes, queda claro entonces por qué, desde el lunes, Nike no puede dormir. Para empezar, muchos usuarios han utilizado sus redes sociales para subir vídeos en donde se les ve quemando zapatillas de la marca; señalando que Nike es cómplice del “traidor y antipatriota” jugador.

Asimismo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a la carga y lanzó un tweet preguntándose qué estuvo pensando Nike para lanzar esta campaña. Las acciones de la firma, además, cayeron casi 3% tras la publicación de la imagen de Colin Kaepernick. Finalmente, muchos usuarios crearon el hashtag #NikeBoycott, que fue luego trending topic.

What was Nike thinking? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2018

Pero, a pesar de todo ello, Nike siguió adelante con su campaña. Y es que ya estaba todo listo para la difusión de un vídeo de dos minutos (luego de publicadas las mencionadas gráficas). Se estrenó un fragmento durante el partido inaugural de la temporada 2018/2019 de la NFL, el jueves último por la noche (según el New York Times, ya había un acuerdo comercial con el canal por 90 segundos). La versión completa, sin embargo, había sido difundida el miércoles de esta semana por YouTube.

El vídeo, titulado“Dream Crazy” -y con Kaepernick de protagonista-, invita a los espectadores a soñar en grande a pesar de las adversidades. Incluso aparecen estrellas como Serena Williams y LeBron James. El propio vicepresidente de Nike ha dicho que Kaepernick es uno de los atletas más inspiradores de esta generación y que se ha apoyado en el poder del deporte para hacer avanzar al mundo.

Nike no solo ha recibido críticas por parte de consumidores, políticos y ex militares, sino que se ha abierto un frente con la propia NFL, con quien tiene contrato vigente hasta el 2026, y en donde se compromete a vestir a los 32 equipos que la conforman. La NFL ha dicho -en un comunicado- que los problemas de justicia social que Kaepernick y otros atletas profesionales han sacado a la luz merecen toda su atención y acción.

EL FUTURO

A estas alturas, está claro que Nike sabía en lo que se metía. Entendía que era un pleito en el que quería meterse. Además, fue estratégico. Si bien ha habido críticas de toda índole, mucha gente también se ha identificado con la marca, sobre todo los millennials y la generación Z.

El compromiso de la marca y la toma de posición desde hace varios años en causas sociales y temas polémicos ha fidelizado a consumidores y curiosos. Muchos analistas señalan que la campaña les ha generado muchos daños y abierto muchos frentes. Pero me quedo con quienes dicen que esos daños son de corto plazo, que en el mediano y largo plazo su jugada le traerá sólidos beneficios. Veremos qué pasa. Esto parece que solo es el comienzo.