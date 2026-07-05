Kentaro Yokobori nació en medio de una celebración que duró una semana. La fiesta se debía a su propia llegada: él era el primer bebe en nacer en el distrito de Sogio, dentro de la aldea de Kawakami, en Nara, Japón, en 25 años. Los adultos mayores del pueblo estaban maravillados. Pero su nacimiento difícilmente cambiaría la tendencia demográfica de su comunidad. La población de Kawakami había pasado de cerca de 6.000 personas en los años ochenta a poco más de 1.000 actualmente.

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