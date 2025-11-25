Volatilidad en las probabilidades de un nuevo recorte en diciembre

Durante la última semana, la probabilidad de un nuevo recorte de 25 pb en la reunión de política monetaria de diciembre de 2025 ha mostrado una volatilidad poco habitual, evidenciando la diversidad de opiniones al interior del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En las dos semanas previas, declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal apuntaron a que un número creciente estaría a favor de dejar inalterado el rango efectivo de la política monetaria, interrumpiendo la dinámica de recortes recientes. Para este grupo, factores como: i) aunque la inflación no ha repuntado de manera alarmante, como en su momento anticiparon Jerome Powell y buena parte del mercado, se mantiene en un nivel incómodo; ii) la necesidad de dar un compás de espera para analizar las cifras económicas oficiales, las cuales enfrentan retos derivados del cierre parcial del gobierno federal; y iii) la finalización del programa de disminución de la Hoja de Balance, que en efecto actúa como un mecanismo de inyección de liquidez, justificarían una pausa a la espera de más datos de actividad.

Estas reservas se reflejaron en los movimientos del mercado de futuros sobre la tasa de los fondos federales, llevando la probabilidad de un nuevo recorte en la última reunión del año desde cerca del 95% hasta un mínimo próximo al 20%. Sin embargo, como se ha vuelto costumbre en los últimos años, las opiniones de un miembro del FOMC generaron controversia y, en esta ocasión, un nuevo movimiento en la probabilidad de un nuevo recorte.

Al cierre de la semana pasada, John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, votante permanente en materia de política monetaria y vicepresidente del FOMC, afirmó que “las tasas de interés pueden caer en el corto plazo”, lo que elevó la probabilidad de un recorte en diciembre a un nivel cercano al 75%. Williams señaló que “considera que la política monetaria es moderadamente restrictiva... por lo tanto, todavía veo margen para un mayor ajuste a corto plazo del rango objetivo de la tasa de los fondos federales para acercar la postura de la política al rango neutral”.

Agregó que “el mercado laboral parece estar suavizándose” y comparó la tasa de desempleo de septiembre de 2025 con los años previos a la pandemia, cuando el mercado laboral no estaba sobrecalentado. Además, aclaró que “aunque el progreso en materia de inflación se ha estancado temporalmente”, espera que las presiones sobre los precios disminuyan a medida que el impacto de los aranceles se transmita a la economía. Por ello, la FED necesita alcanzar su objetivo de inflación sin generar riesgos indebidos para su meta máxima de empleo.

Con todo, considerando que: i) bajo la dirección de Powell, el FOMC se ha mostrado completamente dependiente de los últimos datos disponibles, y no tanto de proyecciones técnicas estructuradas (como cabría esperar de un banco central); y ii) los datos publicados tanto por el sector privado como aquellos derivados de las propias encuestas de la FED desde octubre de 2025 podrían reforzar los argumentos de cualquiera de las partes (es decir, no serían concluyentes), no resulta arriesgado afirmar que, en el tiempo que resta para la última reunión del año, la mayoría del FOMC podría concretar uno de sus acostumbrados cambios de opinión. Eso es exactamente lo que las probabilidades derivadas de los futuros de la tasa de los fondos federales reflejan en la actualidad.