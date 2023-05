Representantes de la Cámara Peruano de la Construcción (Capeco), del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Sociedad Nacional de Empresas (SNI) se presentaron esta mañana en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la gestión del Estado del Congreso para brindar sus opiniones respecto a la propuesta del Ejecutivo de crear una Autoridad Nacional de Infraestructura.

Las primeras dos entidades se pronunciaron a favor de la misma, pero consideraron que no debe reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en el corto plazo.

“Pensamos que no es conveniente que ahora se desactive de alguna forma la ARCC para que sea reemplazada por una Autoridad Nacional de infraestructura, que creemos que es necesaria pero debería tener un proceso de adecuación. Si nosotros le damos vida a esta Autoridad Nacional de infraestructura y esta no logra las metas que se proponen vamos a tener un gran problema porque una vez más la ciudadanía va a decir que se tiene una autoridad que no hace las cosas que se le encargaron”, explicó Jorge Zapata, presidente de Capeco.

En el mismo sentido, indicó que no es el momento propicio para desactivar el ARCC porque el Perú se encuentra en riesgo de sufrir un nuevo Fenómeno del Niño Costero. Asimismo, consideró que si se creara en esta coyuntura sería una medida de tintes políticos.

A su turno, Mariela Vargas, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, señaló que si bien la ARCC no tuvo los resultados esperados en materia de prevención de desastres, no sería la coyuntura adecuada para aprobar una autoridad que la reemplace.

“La ARCC no tuvo los resultados pertinentes, sin embargo en esta oportunidad los ingenieros consideramos que no se debe aprobar este proyecto porque se pretende crear esta autoridad nueva sin que haya el cambio estructural que se requiere”, dijo.

Por su parte, Antonio Castillo, gerente general del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, se mostró a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura y comparó los buenos resultados que tuvo una entidad similar en Chile.

“En Chile tienen cerca de 40 años de experiencia con un Ministerio de Obra Pública. Han dado agua para la población en los últimos años, toda obra de infraestructura, colegio o viviendas horas se estructuran perfectamente desde ahí”, señaló.

Cabe recordar que el Ejecutivo propuso en abril la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. De aprobarse, esta ejecutará diversos proyectos de obra pública y absorbería en un plazo de 180 días a la ARCC.