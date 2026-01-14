El oro, plata, cobre y el estaño alcanzaron máximos históricos ante apuestas de más recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg, las materias primas continúan registrando ganancias impresionantes desde finales de 2025, mientras los operadores se posicionan para un año en el que se espera que la Reserva Federal reduzca aún más las tasas de interés para reafirmar el crecimiento en Estados Unidos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los metales preciosos también se benefician de los ataques del gobierno de Donald Trump contra la Fed y de un contexto geopolítico cada vez más tenso.

La plata subió hasta 5,3% y superó los US$90 por onza por primera vez este miércoles. mientras que el oro marcó máximo histórico.

LEE TAMBIÉN: Alphabet de Google alcanza los 4 billones de dólares en bolsa impulsada por la alianza con Apple

Por otro lado, el estaño fue el meta con mejor desempeño y llegó a subir hasta 6%, mientras que el cobre alcanzó un récor antes de recortar parte de sus ganancias.

Cabe precisar que muchos metales se ven favorecidos por la expectativa de una mejora en la demanda manufacturera, incluso en sectores de crecimiento como la inteligencia artificial.