El precio del oro subía levemente el lunes, mientras los inversores esperan pistas de la Reserva Federal (Fed) sobre su panorama de política monetaria, al tiempo que intentan calcular las posibilidades de que entre en vigor una nueva ronda de aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

A las 0740 GMT, el oro al contado ganaba un 0,2%, a US$ 1.462,10 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,1%, a US$ 1.466,50.

La Fed se reunirá esta semana y anunciará el miércoles su decisión sobre tasas de interés. El sólido reporte laboral de la semana pasada dará probablemente a la entidad todo lo que necesita para aferrarse a su plan de no rebajar más los tipos en el futuro cercano.

El oro ha ganado cerca de un 14% este año, después de que la Fed rebajó tres veces las tasas con el telón de fondo de una prolongada guerra comercial entre Washington y Beijing y el impacto que está provocando en la economía mundial.

Los inversores se veían influidos en sus decisiones también por el reporte chino que apuntó a un crecimiento de las importaciones, aunque las exportaciones cayeron.

Este dato se conoció tras el sólido crecimiento del empleo en Estados Unidos en noviembre, que hizo que el oro sufriera su mayor desplome porcentual en un mes.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0,1%, a US$ 1.879,3 la onza, tras tocar un récord máximo de US$ 1.880,65 el viernes. La plata mejoraba un 0,3%, a US$ 16,61, después de caer a su cota más reducida desde principios de agosto en la sesión pasada, mientras que el platino perdía un 0,3%, a US$ 893,07.