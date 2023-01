La Contraloría General de la República alertó que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió, de forma irregular, 226 certificados del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), lo que permitió que personas no autorizadas accedan a información de las contrataciones públicas, en perjuicio de la confidencialidad y reserva de los registros realizados en dicho sistema y afectando la legalidad del proceso.

Según el informe de Contraloría, cuya evaluación va del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE emitió o actualizó en forma irregular 226 certificados, de los cuales 215 corresponden al periodo enero - diciembre 2021 y 11 al periodo enero - junio 2022.

Mientras que 223 certificados fueron emitidos o actualizados con solicitudes en formatos no vigentes, y con sellos y firmas falsificadas de funcionarios solicitantes, dos fueron emitidos con solicitudes en formatos no vigentes y un certificado se emitió con solicitud de formato válido; sin embargo, las certificaciones se otorgaron a personas sin vínculo laboral o contractual con una entidad pública.

Responsabilidades

Mediante un comunicado, la Contraloría señaló que estas situaciones se produjeron por el accionar del subdirector y servidores de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, quienes para emitir o actualizar los certificados SEACE, no advirtieron que las solicitudes que les fueron derivados para su trámite se presentaron en formatos no vigentes, que no contenía los datos obligatorios del funcionario solicitante y funcionario usuario, que el formato vigente exige como obligatorios.

Así, dichos funcionarios del OSCE debieron cautelar el cumplimiento del llenado de dichos datos, en su condición de unidad orgánica responsable de la administración del certificado SEACE.

La comisión de control determinó que estos hechos se originaron por la falta de control y supervisión de la gestión del registro del certificado SEACE por parte del subdirector de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE y del director del SEACE, lo cual no permitió advertir y alertar la emisión o actualización de los certificados SEACE con solicitudes en formatos no vigentes, así como, a personas no autorizadas.

“De esta manera, el informe de control establece que los hechos advertidos ocasionaron que personas no autorizadas accedan a información de las contrataciones públicas, en perjuicio de la confidencialidad y reserva de los registros realizados en dicho sistema y afectándose la legalidad del proceso”, señalaron.

La Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa en dos (2) exfuncionarios del OSCE que desempeñaron los cargos de director del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE y del subdirector de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE. También se estableció presunta responsabilidad administrativa en un especialista en Catalogación de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios y la secretaria de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, que tienen vínculo laboral con el SEACE.

Finalmente, el informe recomienda a la presidenta Ejecutiva del OSCE, realizar las acciones que permitan el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la entidad que están comprendidos en las irregularidades detectadas.