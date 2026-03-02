Resumen

Osinergmin supervisa racionamiento de gas natural tras emergencia en Camisea. (Foto: :Difusión)
Por Redacción EC

El Osinergmin informó que viene supervisando la activación del mecanismo de racionamiento del gas natural, luego de la declaratoria de emergencia en el suministro de Camisea dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas.

