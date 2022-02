Conforme a los criterios de Saber más

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que la inversión acumulada al 2022, en las 32 infraestructuras concesionadas bajo su ámbito, alcanzó los US$ 10.002 millones, lo que representa el 60,24% del total de compromisos de inversión.

Si se considera el nivel de avance, es decir las inversiones desde el inicio de los contratos de concesión hasta enero de este año versus las inversiones comprometidas en los contratos de concesión, las carreteras registran el mayor nivel de avance con 93,62 % (US$ 4.669 millones), mientras que el sector de ferrocarriles y líneas de metro 49,95% (US$ 3.006 millones).

En tanto, el nivel de avance en el sector portuario representó el 60,74% (US$ 1770 millones) y en infraestructura aeroportuaria el 21,59% (US$ 555,3 millones).

La expansión en las carreteras obedeció principalmente a los capitales colocados en la vía IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 823,8 millones); IIRSA Sur, Tramo 2: Urcos-Inambari (US$ 669,8 millones); IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari (US$ 636,1 millones) e IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas (US$ 578,8 millones).

Las inversiones de las empresas concesionarias de las vías férreas y Metros de Lima estuvieron impulsadas principalmente por las obras de la Línea 2 del Metro (US$ 2.199,9 millones).

LEE TAMBIÉN: Precios del cobre y aluminio retroceden tras exclusión de Rusia de sanciones energéticas

En puertos destacaron los capitales colocados en el Terminal Muelle Norte Multipropósito en el Callao (US$ 424,6 millones), Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao (US$ 395,6 millones) y Terminal Portuario de Matarani (US$ 289,8 millones).

En las concesiones aeroportuarias, el impulso estuvo dado por las obras realizadas por obras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 350 millones) y el Primer Grupo de Aeropuertos Nacionales (US$ 139,2 millones) que administra 12 terminales regionales.

Ositran supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y una hidro vía.

VIDEO RECOMENDADO

La huida de ciudadanos de la capital de Ucrania, muchos en pánico, por temor a la inestabilidad y el posible avance de las tropas rusas ha colapsado hoy jueves la circulación del tráfico en Kiev.