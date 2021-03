Las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron un total de US$ 511 millones al Estado peruano por el desarrollo de sus actividades productivas en el territorio nacional en el 2020, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio señaló que la cifra representa una reducción de 34% con relación a los US$ 774 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías en el 2019.

La SNMPE indicó que, de enero a diciembre del 2020, las empresas hidrocarburíferas abonaron por concepto de regalías la suma de US$ 231 millones respecto a la explotación de gas natural y unos US$ 82 millones por la de petróleo. Asimismo, se entregaron US$ 198 millones por la producción de líquidos de gas natural.

La organización explicó que el desplome de las regalías en el 2020 se dio como consecuencia de la reducción del precio internacional del petróleo y por la menor producción de hidrocarburos tras el impacto de la pandemia del COVID-19 y la conflictividad social.

Las compañías que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 67,5 millones por concepto de regalías correspondiente a febrero 2021, lo que representó un crecimiento de 34% con relación a similar mes del 2020 (US$ 50.4 millones). No obstante, dicho monto fue inferior en 34,2% a las regalías que se abonaron en enero último.

En febrero, las empresas del sector hidrocarburos abonaron US$ 25,2 millones por concepto de regalías por la explotación de gas natural y US$ 9,6 millones por petróleo. También se entregaron US$ 32,7 millones por la producción líquidos de gas natural.

TE PUEDE INTERESAR