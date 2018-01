En Perú los directivos ganan 9,5 veces más que un empleado

Los británicos 'celebraban' la semana pasada el Fat Cat Thursday (El jueves del gato gordo), el día del año en que los altos directivos de las principales empresas del país ya habían ganado una cantidad de dinero mayor al salario anual de un empleado medio.

Pero Reino Unido no es el único lugar donde la brecha salarial entre los altos cargos y el resto del personal es tan grande.



En realidad, si se compara con América Latina, la diferencia de sueldos en la nación europea parece pequeña.



Las empresas de la región pagan a sus directivos entre 5 y 11 veces más de lo que perciben sus trabajadores de menor categoría.



BBC Mundo tuvo acceso a los datos de los países recopilados a lo largo de 2017 por la multinacional de análisis y selección de personal Korn Ferry.



En tres, los altos cargos de grandes empresas gozan de una remuneración al menos 10 veces más alta que, por ejemplo, los empleados recién graduados.



Uno de los motivos es que estas firmas ofrecen a sus puestos de mando un nivel salarial equivalente al del "mercado internacional", según explicó Benjamin Frost, gerente general de Reward Products de Korn Ferry.

A quienes están en la parte baja de la escalera profesional, en cambio, se les paga "de acuerdo al costo de vida" de cada nación.



"Por lo tanto, vemos las mayores brechas en aquellos países con los costos de vida más bajos, que suelen ser los más pobres", explicó.



El peso económico del país también influye. Frost aseguró que en "economías maduras" el ratio entre ambos salarios oscila entre 2,5 y 4,5.



En Reino Unido, por ejemplo, es de 3,4. Lo que significa que los directivos ganan 3,4 veces más que los trabajadores.



En las "semiemergentes", como la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra entre 5 y 10.



Los que superan el ratio de 10 suelen ser aquellos países con una economía que "crece muy rápido", como China, donde alcanza el 12,1.



Estos son los tres Estados latinoamericanos que más brecha salarial tienen según la información de esta firma.

1. REPÚBLICA DOMICANA

El país caribeño vive un auge económico desde 2003 que ha conseguido triplicar su Producto Bruto Interno (PBI) hasta alcanzar los US$71.580 millones en 2016.



La minería, la construcción y el turismo han liderado un crecimiento que ha reducido la pobreza del 42,2% en 2012 al 30,5% cuatro años después, según datos oficiales.



Sin embargo, estos buenos resultados macroeconómicos también pueden haber incrementado las desigualdades.



Mientras un directivo gana una media de US$145.885 al año, un empleado percibe US$12.654, es decir, 11,5 veces menos.



La tendencia a nivel mundial es que la brecha se agrande, según Frost, que afirmó que se trata de algo que ocurre desde hace décadas.



"Desde la recesión [la crisis de 2007], se ha prestado mucha atención... y se ha puesto el foco en que la desigualdad no es algo bueno", aseguró.



"Pero lo que vemos en la información que arroja el mercado, es que sigue creciendo".

2. GUATEMALA

Guatemala es un país con una economía que crece por encima del 3% gracias a sectores como el turismo, pero también, a las remesas que muchos guatemaltecos en el extranjero envían a sus familiares.



Estas alcanzaron el año pasado la cifra récord de US$8.192 millones, cerca del doble que las registradas en 2010.



Sin embargo, este crecimiento no ha conseguido frenar la pobreza.



El 60% de la población vive en la "pobreza absoluta" y el 23%, en la pobreza extrema, según denunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, tras visitar el país el pasado mes de noviembre.



Sorprende entonces que sus directivos sean los mejor pagados: perciben una media anual de US$162.938.



Unas 10,3 veces más que sus trabajadores de menor rango, que suelen ganar unos US$15.753.

3. COSTA RICA

Junto a República Dominicana, Costa Rica se encontraba el año pasado en la lista de los cinco países de América Latina que más iban a crecer, según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



Si bien el Banco Mundial considera a este país una "historia de éxito en términos de desarrollo", también incluye a la "desigualdad persistente" entre sus mayores desafíos.



Los empleados costarricenses ganan una media de US$12.937 frente a los US$132.654 que perciben sus directivos.



Es decir, unas 10,3 veces menos.

"En los niveles más bajos no hay escasez de trabajadores... en cambio, en los más altos, sí", afirmó Frost, que cree que tener una brecha pequeña también tiene sus inconvenientes.



"En Noruega, el más igualitario, los jefes ganan 2,5 veces más que los trabajadores. Pero eso no está exento de problemas", explicó.



"Puedes ascender 7 o 10 categorías en la escalera profesional, pero sólo te van a pagar 2,5 veces más...".



En estos casos, la compañía tiene que persuadir a los empleados para que asuman muchas más responsabilidades por un aumento salarial que puede no resultar tan atractivo.

