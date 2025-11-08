Paltarumi, dedicada a procesar oro, va por la mediana minería: sus planes incluyen nueva refinería para obtener lingotes, ¿cómo lo hará?

Este año, Paltarumi S.A.C., dedicada al procesamiento de oro con una planta en Paramonga, en Barranca, estima alcanzar los US$400 millones, como señal de su consolidación y confianza.

La compañía, adquirida en el 2017 por Jimmy Pflücker Pinillos, alcanzó una facturación en el 2024 de US$269 millones.

Según la empresa, su desempeño en la minería peruana es muestra de que pueden competir bajo estándares mundiales, generando empleo formal, desarrollo local y sostenibilidad en sus operaciones.

Planes

El propósito de Paltarumi es demostrar que en el país se puede procesar mineral con orden, transparencia y respeto por el entorno.

De acuerdo con Pflücker, la empresa se encuentra construyendo una planta de refinación de metales preciosos, la cual estaría culminada a inicios de 2026. Con ello, se podrán obtener lingotes de oro con una pureza de hasta 99,99% .

“Esto busca abrir nuevos mercados estratégicos y fortalecer la productividad de la empresa para consolidar un ciclo completo de valor, desde la recepción del mineral hasta la salida del ‘bullion’ (lingote en inglés)”, señaló.

Además, la compañía también tiene previsto expandir su modelo de plantas a otras regiones y así impulsar un trabajo de minería formal, limpia y trazable.

“Nuestro objetivo es pasar al segmento de la mediana minería. Para ello, venimos trabajando arduamente en la implementación de mecanismos, procedimientos y controles que nos permitan lograr las condiciones óptimas y así alcanzar este objetivo el corto plazo”, añadió.

Para ello, sostuvo, la empresa viene invirtiendo en yacimientos estratégicos que aseguren el abastecimiento continuo del mineral para la planta, lo que les brinda control sobre toda la cadena productiva.

Agregó que también cuentan con tecnología para la optimización de procesos metalúrgicos, eficiencia energética, sistemas de control ambiental y trazabilidad digital.

Enfoque

La empresa procesa 120.000 toneladas al año bajo una estructura modular y un sistema de respaldo energético para operar de manera continua durante todo el año.

“La planta funciona con un sistema cerrado que reutiliza agua, controla aire y regula presión, temperatura y flujo mediante monitoreo digital. Todo ha sido concebido para minimizar el impacto y avanzar hacia un modelo de huella cero”, acotó Pflücker.

Justamente, Paltarumi, indicó el empresario, fue diseñada bajo estándares técnicos, ambientales para una empresa dedicada a la mediana y gran minería. Estos aspectos son, por ejemplo, orden, limpieza, cero nivel de polvo, seguridad ocupacional, entre otros aspectos.

Asimismo, la carga del mineral que ingresa a la planta de procesamiento tiene una trazabilidad del 100% , según la empresa, junto con documentación que permite su recorrido desde el origen hasta la salida del doré, aleación semipura de oro y plata.

Por ello, consideró que este tipo de compañías reflejan que la minería a pequeña escala también puede ser ordenada, moderna y rentable.

Además, la compañía viene trabajando en la recuperación de áreas verdes, la implementación de huertos productivos y un manejo de suelo a través de abonos orgánicos y prácticas sostenibles.