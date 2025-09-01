El precio de un pan con chicharrón varía entre S/ 10 y S/ 30, según el tipo de carne y la ubicación del local. (Foto: Andina)
Redacción EC
Las chicharronerías se consolidan como un componente esencial de la . De acuerdo con el (Produce), al cierre de 2024 se contabilizaron 730 restaurantes formales dedicados a este producto, de los cuales el 40% (295) están en Lima, el 12% en Cusco (89), el 6% en Puno (45) y el 42% restante distribuidos en otras regiones.

El ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, destacó que en promedio se venden más de 3,000 toneladas de chicharrón al mes en el país. Estas ventas generan ingresos por más de S/ 244 millones al año, equivalentes al 0.7% del sector Restaurantes y al 0.02% del PBI.

El sector además es fuente de empleo, con más de 8,900 puestos de trabajo en la cadena productiva, y contribuye a la seguridad alimentaria como fuente de proteína que ayuda a combatir la anemia”, precisó.

El sector aporta el 0.7% del rubro Restaurantes y el 0.02% del PBI nacional, según PRODUCE. (Foto: Andina)
El consumo también ha crecido. En 2024, el promedio nacional fue de 5.3 kilos de chicharrón por persona al año, aunque en regiones como Ucayali el consumo se disparó a 35 kilos, seguido de Tacna (15 kg), Ayacucho (12 kg) y Madre de Dios (9 kg).

Respecto a precios, el kilo de chicharrón se ubica entre S/ 70 y S/ 140, mientras que un cuesta entre S/ 10 y S/ 30. A nivel de gasto mensual por hogar, la media nacional fue de S/ 33. Ucayali encabeza la lista con S/ 83, seguida de Tacna (S/ 70), Madre de Dios (S/ 69) y Ayacucho (S/ 60).

El sector emplea a más de 8,900 personas y aporta proteína clave en la lucha contra la anemia. (Foto: Andina)
En cuanto a niveles socioeconómicos, el mayor gasto mensual lo registra el estrato A con S/ 51 por hogar, seguido por el B (S/ 42), C (S/ 41), D (S/ 36) y E (S/ 35).

El triunfo del pan con chicharrón y tamal

El chicharrón peruano también brilla a nivel internacional, pues se impuso al bolón de verde y encebollado de Ecuador en el “Mundial de desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos. Con más de 8.1 millones de votos frente a 7.8 millones del rival, Perú clasificó a semifinales y ahora enfrentará a la marraqueta chilena.

