Pantigoso: "Es valioso destacar el quehacer empresarial responsable"

En medio de la investigación que realiza la fiscalía alrededor del Caso Lava Jato, los premios Líderes Empresariales del Cambio (LEC) buscarán recordarnos que no todos los empresarios peruanos optan por tomar decisiones equivocadas, asegura Paulo Pantigoso, líder de EY Perú, empresa organizadora de esta iniciativa junto con El Comercio y Asbanc. Este miércoles se conocerá a los empresarios que recibirán el reconocimiento LEC y que pasarán a ser evaluados en cinco categorías con miras a la premiación final, el 21 de marzo.

—Los premios LEC nacen en el exterior. ¿Cuáles fueron sus inicios?

El premio en el exterior se llama Entrepeneur of the Year (EOY) y ya tiene unos 30 años. Nace en Estados Unidos, en EY, como un reconocimiento a los líderes de ‘startups’ que logran ser grandes en el corto plazo. En el historial de ganadores, por ejemplo, está el líder de Google cuando era chiquitito y el de Starbucks cuando tenía 28 establecimientos y no 28.000. La idea es poner en valor al empresario que efectivamente tiene una idea exitosa, la hace crecer y la expande internacionalmente. Hoy, el premio se encuentra en 60 países de los 140 en los que opera EY.

—¿Qué cambios debieron ejecutar para adecuar el premio al Perú?

Nos basamos en el mismo criterio: el emprendedor exitoso con una historia probada, pero incluimos cierto sabor local. Lo llamamos Líderes Empresariales del Cambio. Empezamos hace cuatro años en el Perú y cada vez encontramos un mayor interés y frecuencia de postulación. Los empresarios [que participan] tienen una característica en común: la enorme emoción de hacer crecer el trabajo. Además, la gran mayoría cuenta desde el inicio con el apoyo de su familia directa y su negocio crece porque reinvierten utilidades. No son empresas que nacieron para distribuir dividendos de inmediato.

—El ganador de ganadores de los premios LEC viaja a Mónaco a representar a nuestro país en la competencia global. ¿Es comparable el perfil peruano con el resto de los líderes globales?

Quizás en la región hay perfiles que se asemejan un poquito más al nuestro, pero evidentemente, en orden de magnitudes y en volumen, hay diferencia entre un líder peruano y uno europeo. Sin embargo, hay que resaltar que quien logra sobresalir [en el ámbito local] tiene el mérito de haber conseguido un volumen [de producción, de ventas, etc.] que destaca en otros mercados.

—¿Las historias detrás de los números son tomadas en cuenta en Mónaco?

Sin duda. De hecho, a la luz de su estupenda ‘performance’, nuestra primera campeona LEC, Rosario Bazán, se ha quedado de jurado y ha sido invitada dos veces –en el 2016 y 2017– para evaluar los casos mundiales. Es raro que una persona que postula sea invitada al año siguiente [a ser jurado]. Hay un reconocimiento explícito de la capacidad de Rosario para analizar otros casos.

En el concurso local también nos sorprende la riqueza de las historias, porque normalmente no hay oportunidad de escucharlas. Partiendo de eso, creamos con la Universidad del Pacífico y El Comercio la plataforma Aprende LEC, en la que los postulantes y ganadores tienen la oportunidad de contar sus casos de éxito.

—¿Cómo van las postulaciones hasta el momento?

Nos ha dado mucho gusto que progresivamente más bancos –a través de Asbanc– están apostando por enviar a sus referidos. Eso significa que la credibilidad del premio crece. Además, los bancos ponen a trabajar a un equipo de analistas para evaluar cómo ha crecido [la empresa] y con qué velocidad, entre otros factores. Esto refleja que tienen interés en que su cliente gane.

—¿Qué pasa después?

Esto pasa después a un comité académico, conformado este año por José Ricardo Stok de la Universidad de Piura, Xavier Gimbert de la Universidad del Pacífico y la periodista Jimena de la Quintana. Luego, el jurado –compuesto por los rectores de cuatro prestigiosas universidades y por la presidenta de Concytec– es el que determina a los ganadores de las categorías del premio. Este año la premiación se realizará en marzo. Actualmente, los casos son evaluados por el comité académico.

—¿Cuán dispuestos están los elegidos a transparentar su información para continuar en la carrera?

Hay muchos empresarios que prefieren el perfil bajo, en algunos casos hasta por temor. Sin embargo, cada vez estamos logrando convencer a más para que participen.

—Este año el premio se realiza en las circunstancias del Caso Lava Jato. El empresariado está en la mira.

Siempre tenemos presente el perfil íntegro de nuestros candidatos. Tienen que estar comprometidos con el país. Las cosas costarán más, pero se hacen de la manera correcta, no se toman caminos fáciles ni ‘shortcuts’. Hay un quehacer empresarial importante cuando se hacen los negocios de manera correcta. Por ello, es particularmente valioso para nosotros destacar el quehacer empresarial responsable.

