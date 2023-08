¿Por qué motivo decidieron la instalación de dos puentes modulares para que sean el acceso y salida del nuevo terminal del Jorge Chávez, mientras se construye el puente Santa Rosa?

Se debe al tema contractual con el concesionario. Hace muchos años se estableció como obligación del concedente la construcción de este acceso que es el puente Santa Rosa. Un incumplimiento acarrearía consecuencias económicas para el Estado. También hay un costo reputacional asociado a tener tanto retraso con este puente. En realidad el puente debió estar desde hace tiempo, pero tuvo retrasos desde hace años. Acá queremos aplacar el riesgo de que el Estado incumpla el contrato, asegurar que el aeropuerto funcione en el 2025 y reducir cualquier tipo de riesgo reputacional que podrían tener los constructores hacia las OxI.

¿Los puentes modulares serán construidos por obra pública?

Es una contratación pública que estará a cargo de Provías Nacional. Es una alternativa muy rápida y la vamos a hacer sobre un terreno que no requiere de expropiación ni liberación de ninguna interferencia. Es básicamente la instalación del pilotaje, los estribos y la instalación del puente.

¿Cuándo se podría tener el expediente final del puente y cuándo se podría lanzar el concurso de mismo?

Estamos viendo primero con Lima Airport Partners (LAP, concesionaria del aeropuerto) todos los estudios topográficos. El puente listo y puesto en marcha estaría en octubre del próximo año, antes del plazo contractual que tenemos como Estado. Lo más importante, más allá del tema legal, es que el aeropuerto tenga su acceso.

Es importante porque hoy el terminal no tiene ninguna salida que lo conecte con la ciudad.

No hay forma de entrar [al aeropuerto] con la nueva ampliación. Esta es la forma en que el MTC está promoviendo el acceso. Esto no quiere decir que no vamos a cumplir con el puente Santa Rosa, que irá avanzando de manera paralela. Lo lanzamos como OxI este año, pero el mes pasado se declaró como desierto su concurso. Entonces como Estado hemos decidido poner de conocimiento público al expediente técnico para recibir ‘feedback’. Proinversión ha convocado a los constructores que están familiarizados con las OxI en diferentes regiones. Vamos a compartirles el expediente técnico y el martes se va a convocar a los señores que ya tuvieron acceso al expediente y recibiremos sus comentarios, opiniones y recomendaciones de mejora. Es una reunión que haremos pública en redes sociales.

En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, indicó que el concurso para adjudicar el puente Santa Rosa se daría en setiembre. ¿Todavía se mantiene esa proyección?

Sí, setiembre es una fecha adecuada, pero está supeditada a lo que vamos a recibir en esta reunión con los constructores. Luego de ella definiremos el curso, pero sí [sería en] setiembre.

¿Y cuándo comenzaría a construirse el puente Santa Rosa?

La proyección era que a fines de noviembre se suscribirá el convenio de inversión y la obra estaría iniciándose a fines de año, entre la tercera semana de noviembre y diciembre del 2023.

Asumiendo que ahora los postores ahora sí van a presentar propuestas.

Por eso hago énfasis en el ‘feedback’ que recibiremos en esta reunión. El ejercicio de transparencia no solo es comunicar acertadamente, sino también poner el conocimiento a todos los interesados del expediente técnico. Dependiendo del resultado se ajustará y veremos si hay interés o no.

Los postores pidieron a Proinversión que den ajustes de inflación a los costos del proyecto, así como el sinceramiento de plazos de ejecución. El puente Santa Rosa tardará 720 días en construirse, según contrato. Entonces, si ya se sabía que demoraría tanto la construcción y no llegaría a enero del 2025, ¿por qué recién ahora se lanza la alternativa de los puentes modulares?

No es demorar, hemos estado preparándonos para dar una solución en el momento oportuno y adecuado. Vamos a llegar [con los puentes modulares] antes del plazo contractual que LAP exige para el funcionamiento del aeropuerto. Además, estamos coordinando con LAP para ver el empalme técnico. Están conformes con lo que se está ofreciendo.

¿Es verdad que los costos de la primera versión del concurso requerían de un ajuste de inflación?

No. En realidad lo que queremos es que, más allá de ver si se necesitaba un ajuste de inflación o no, es que como este es el primer mecanismo de OxI grande en el país, porque cuesta alrededor de S/400 millones, hubo un proceso de adecuación tanto del sector público como del privado.

En enero del 2025 ya estará listo el nuevo terminal y se tendrán los dos puentes modulares. ¿Por cuánto tiempo operarán los puentes modulares que serán el acceso y salida del aeropuerto?

La vida útil de los puentes modulares es no menor a cinco años. Lo que queremos hacer es construir de manera paralela el puente definitivo, así que no habrá ningún problema.

De acuerdo, ¿pero en qué mes y en qué año comenzaría a operar el puente Santa Rosa?

Dependerá de cuándo lancemos la licitación y que se hagan los ajustes. Ahora no lo puedo decir. Técnicamente los puentes modulares tienen una vida útil no menor a los cinco años, lo que nos da tiempo de construir de manera tranquila el puente definitivo.

¿A cuánto asciende la inversión de los puentes modulares?

Es de S/8 millones. Es mucho más rentable que pagar las penalidades que corresponderían en caso de incumplir el contrato, que son US$400 millones, por lo menos. Por eso es una solución mucho más económicamente viable para el Estado.

¿Se refaccionarán las pistas alrededor de los accesos, como la avenida Morales Duárez o la avenida Aeropuerto?

Eso lo vamos a ver de manera gradual. Tenemos una mesa de trabajo con el Gobierno Regional del Callao y con las municipalidades para hacer una tarea conjunta.

No hay fecha, pero se tiene en mente.

No es que no haya fecha, sino que primero tenemos que concentrarnos en lo más importante, que es el puente.

Ubicación de los puentes modulares. (Foto: MTC)

Carretera Central

El MTC anunció que se aprobó el nuevo trazo por el que se construirá la Carretera Central. ¿En qué varió frente a la primera versión del diseño?

Hubo mejoras por parte de Provías Nacional, especialmente en las zonas de Lima, para reducir el impacto predial del trazo en esa parte. Hemos trabajado con la oficina de gestión de proyectos de Francia (PMO). El trazo verde es el que ha primado, pero sí hemos hecho mejoras en las parte de Ate, de Cieneguilla, entonces reducimos el impacto predial y otro tipo de factores sociales que podrían comprometer el desarrollo del proyecto.

¿Es decir, ya no habrá que liberar predios?

Se minimiza la cantidad de predios que se deben adquirir. Lo más importante es que no se expropiarán mercados, colegios y otro tipo de propiedades que se han ido diciendo en otros lugares.

¿Varió la cantidad de kilómetros que van a construir?

No, hubo cambios en túneles, que son soluciones integrales, pero esto fue básicamente darle una mejor solución a Lima y no cortar zonas urbanas, no partirlas en dos.

¿La inversión, al ser un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), tampoco variará?

Este G2G a diferencia de cualquier otro G2G contempla como componente inicial la revisión del perfil con el que se convocó. Siempre hubo el tema de ajustar el precio. Entonces la PMO irá informando del sustento técnico para poder comunicar el tema de la inversión.

¿Cuándo iniciarían las obras?

La revisión del trazo era el plazo previo para convocar los estudios definitivos de ingeniería. Con este ya se puede iniciar a hacer obra. La idea es que el estudio definitivo esté aprobado, que en 2025 tengamos las primeras piedras y en 2031 tener la carretera.