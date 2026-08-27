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Resumen

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Paola Marin, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC. (Foto: Hugo Pérez)
Paola Marin, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Claudia Inga Martínez

El sector aeronáutico está decidido a alzar vuelo este año impulsando acuerdos de cielos abiertos para atraer a más aerolíneas y fortalecer la conectividad. Pero no solo eso. Paola Marin, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en exclusiva para El Comercio, cuenta también que han simplificado los tiempos de los permisos administrativos para acelerar y destrabar el ingreso de aerolíneas, lo que permitió concretar la llegada de Level y Turkish. La funcionaria adelanta que se vienen nuevos vuelos directos hacia Roma con ITA Airways, así como el posible retorno de la ruta a Londres, para lo que conversan con dos aerolíneas, y también conversan con otras de Asia para más destinos.

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