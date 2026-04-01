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LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Claudia Inga Martínez

En medio de una coyuntura internacional convulsa y ad portas de las elecciones presidenciales en el Perú, es útil observar cómo perciben los peruanos la situación económica del país y su economía familiar. En base al estudio Percepción Económica y Familiar, elaborado por la consultora Impronta Research en marzo, encontramos que en los últimos 6 meses, si bien un 23% de los encuestados percibió una mejora en la situación económica del Perú, tres de cada 10 sienten que esta ha empeorado.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.