Cencosud, el holding controlado con la familia Paulmann, está acelerando este año una estrategia con miras a llevar el negocio de tiendas por departamento más allá de Chile, con Paris- una vieja conocida para el mercado peruano- como uno de sus motores.

Como señala el Diario Financiero de Chile, el conglomerado busca aprovechar el posicionamiento de la multitienda y sus marcas propias para ampliar su presencia en la región, en particular para fortalecer las categorías de vestuario, textil y hogar, dentro de su red de supermercados.

Un movimiento importante para Paris, ya que la cadena de tiendas por departamento hoy en día solo opera en Chile, luego de que esta se retirara del Perú en el 2020, a poco de iniciarse la pandemia. Paris, de la división de tiendas por departamento de Cencosud, tiene 48 locales y representa más del 9% de los ingresos del holding. En el 2019, cuando aún operaba en el Perú, el aporte de la división era de 12%.

Mientras tanto, la división de supermercados se ha fortalecido, pasando de representar un 70% de las ventas a cerca del 80%.

Las tiendas Paris marcaron la incursión de Cencosud en tiendas por departamento en el Perú

¿Significa que Paris volverá al Perú? No, pero sus marcas propias, las que se comercializaban solo en sus tiendas, sí lo harán. Como explica el medio chileno, la nueva estrategia buscará aprovechar su extensa plataforma de supermercados - Wong y Metro en el caso de Perú- para ampliar el alcance de marcas propias de Paris, tales como Alaniz, Opposite y Aussie. Estas marcas ya tienen una penetración de 34% dentro de la multitienda en Chile y ahora son consideradas piezas relevantes para la expansión regional, pero en otros formatos y en mercados donde ya opera Cencosud.

En esta hoja de ruta para Paris hacia el 2030, tienen contemplado llevar estas marcas a supermercados del grupo en diversos países. En Colombia, el holding tiene 54 corners de estas marcas en supermercados de Colombia, 40 en Argentina y cuatro en nuestro país. Con ello, se espera que se puedan generar nuevas oportunidades de venta aprovechando la escala y distribución de Cencosud.

Juan Luis Taverne, gerente general de Tiendas por Departamento de Cencosud, explicó ante inversionistas que la división trabaja en una nueva propuesta de valor que contempla cierres, nuevos formatos y remodelaciones.

Paris contaba con varias marcas propias en sus 11 tiendas.

La meta, aseguró, es elevar las ventas por metro cuadrado y mejorar el margen Ebitda de las operaciones.

En Chile, detalle el Diario Financiero, Cencosud ha renovado y reinaugurado su tienda insignia en Cenco Alto Las Condes y ha trasladado otra tienda importante a un espacio más grande con el fin de que sea el local de mayor tamaño de Paris.

Estrategia corporativa

Asimismo, dentro de la estrategia corporativa de Cencosud, también hay otros objetivos por cada país, como por ejemplo, en Chile busca fortalecer el ecosistema omnicanal, en Colombia apunta a consolidar su posición de mercado y Perú prioriza el crecimiento digital e inmobiliario. En tanto, en Brasil, Argentina y Estados Unidos también tienen objetivos específicos de transformación y rentabilidad.

Desde el lado financiero, la acción de Cencosud acumula una caída de 29% en 2026, mientras que durante el segundo trimestre la compañía registró pérdidas por 36.455 millones de pesos chilenos y sus ingresos retrocedieron 1,8% interanual, lo que agrega un poco de presión. La debilidad del consumo, los efectos cambiarios, la inflación y el aumento de costos han condicionado el desempeño de sus negocios.

La tienda en el Perú no pudo superar a su competencia en el Perú, como indican algunos especialistas.En el 2020, se retira del mercado con la presión de la pandemia. / LINO CHIPANA OBREGÓN

En paralelo, Cencosud implementó, con la asesoría de Boston Consulting Group (BCG), una reestructuración denominada “Un Solo Cencosud”, destinada a eliminar duplicidades en áreas como Recursos Humanos, Finanzas, Tecnología y Asuntos Corporativos.

Con ello, se busca que las distintas marcas, entre ellas Paris, Wong y The Fresh Market, concentren sus esfuerzos en el desarrollo de sus respectivos negocios. La compañía también presentó un plan de inversiones de US$600 millones para nuevas tiendas y proyectos de centros comerciales.

Con casi 1.400 establecimientos y 60 centros comerciales en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Estados Unidos, Cencosud busca reforzar su plataforma regional para escalar sus marcas.

En esta nueva estrategia, los supermercados, que representan casi el 80% de los ingresos del holding. En Perú, cuenta con Wong y Metro en supermercados.

Dato:

Paris operó en el Perú durante siete años y llegó a tener 11 tiendas. La primera que abrió estuvo en Arequipa.