Paris llegó a tener 11 locales en el Perú.
Paris llegó a tener 11 locales en el Perú.
Por Redacción EC

Cencosud, el holding controlado con la familia Paulmann, está acelerando este año una estrategia con miras a llevar el negocio de tiendas por departamento más allá de Chile, con Paris- una vieja conocida para el mercado peruano- como uno de sus motores.

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