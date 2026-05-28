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La SNP reconoció la legitimidad de los reclamos de los agricultores; sin embargo, remarcó que “ninguna protesta puede vulnerar el derecho al trabajo, el libre tránsito ni la subsistencia de otras familias peruanas”. Foto: GEC.
La SNP reconoció la legitimidad de los reclamos de los agricultores; sin embargo, remarcó que “ninguna protesta puede vulnerar el derecho al trabajo, el libre tránsito ni la subsistencia de otras familias peruanas”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que el paro de agricultores arroceros en el norte del país, que ha derivado en el bloqueo de la Panamericana Norte y de la ruta Catacaos, Sechura, Parachique, viene afectando gravemente el normal desarrollo de las actividades pesqueras en la zona, poniendo en riesgo el derecho al trabajo y el sustento de cientos de familias vinculadas a esta actividad.

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