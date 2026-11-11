En la presentación Parque Arauco Pulse en Chile, el holding destacó que en nuestro país cuentan con más de 400 mil m2 de superficie arrendable y una tasa de ocupación de más del 95%. Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, resaltó la robustez del portafolio y señaló que al cierre del segundo trimestre de este 2026 las ventas del Perú representaban el 25% de sus ingresos totales.

El principal mercado sigue siendo Chile con el 55% y el tercero Colombia, con el 20%.

El ejecutivo destacó que el grupo genera mayores ingresos por m2 frente a sus competidores en los mercados donde actúa.

El 30 de enero del 2025 el Grupo Centenario vendió Minka a Parque Arauco por el equivalente a S/ 381 millones.

En el Perú, la cartera de inversiones pendientes por casi US$70 millones incluye el proyecto de edificio multifamily que se ubicará en Megaplaza Independencia —tendrá 504 departamentos y supondrá una inversión de US$33 millones— y, también, US$36 millones destinados para la remodelación del mall, que ya está en marcha. Este último proyecto contempla una plaza central renovada, un Distrito Gastronómico —que reemplaza al patio de comidas— y una mejor circulación del segundo piso hacia el 2027.

Pero no son los únicos proyectos que tiene entre manos Parque Arauco. El año pasado, el holding chileno adquirió Minka por US$112 millones al grupo Centenario, un mall en el que conviven el comercio tradicional y retail moderno con más de 500 tiendas que recibe más de 18 millones de visitas al año.

En este activo, comentó el CEO, el operador de centros comerciales se encuentra en la parte final de la preparación de su plan maestro de remodelaciones y afirmó que es su segundo motor clave de ventas en el país.

Pérez Marchant explicó que estudian la demanda de la zona de influencia, el tamaño adecuado del proyecto y la posibilidad de incorporar diferentes usos como salud, educación o vivienda.

En la actualidad, el centro comercial Plaza Jesús María tiene sus pisos superiores desocupados. (Foto: USI)

En Minka, dijo el ejecutivo a El Comercio, la etapa de estudio de mercado está más validado y el próximo año ya se debería anunciar lo que buscarán tener en Minka como parte del master plan de crecimiento de la compañía. La construcción, agregó, tomaría un par de años. “Si nos gustaría el otro año anunciar qué es lo que queremos hacer (en una primera etapa)”, precisó.

Además de Minka, Parque Arauco tiene en cartera otros dos proyectos, uno en San Juan de Lurigancho y otro en Jesús María.

Vale recordar que en el 2015, a través de su subsidiaria, Inmuebles Comerciales del Perú, Parque Arauco adquirió el 100% de las acciones de la compañía peruana Sercenco, dueña del Centro Comercial Plaza Jesús María (en la Av. Garzón), por un desembolso de US$15,3 millones para hacerse del ‘mall’ de 14.000 m², que en ese momento contaba con 35 tiendas, salas de cine y a supermercados Metro como locatarios.

Más de 10 años después, el proyecto aún no ha tenido alguna reconversión o alguna decisión respecto a su uso por parte del holding.

Pérez Marchant se pronunció con este Diario respecto a este centro comercial en Jesús María. “vamos a estar dedicándole tiempo al diseño, evaluando en el fondo si tendría sentido o no hacer un proyecto de reconversión de este centro comercial”, aseguró.

El ejecutivo destacó que se trata de un área de influencia más consolidada que podría requerir un centro comercial de tamaño mediano. Actualmente el espacio tiene unos 20 mil m2, por lo que ahí no estaría tan seguro de que funcione para un multifamily.

¿El próximo año se podría tener una decisión? El ejecutivo indicó que aún no está seguro de ello, ya que aún se encuentra en etapa de evaluación de mercado y deberá validarse el proyecto que se decida.

En cuanto al terreno en San Juan de Lurigancho, de alrededor de 80.000 m2, el ejecutivo mencionó que se trata de un espacio en el que Parque Arauco tiene el 50% y el otro 50% la familia Wiese. Por el momento, remarcó, no hay una fecha de proyecto determinada. “Creemos que en esta zona de San Juan de Lurigancho falta todavía una mayor madurez de su área de influencia”, afirmó a este Diario.

¿Podría ser un proyecto como un Megaplaza o un formato lifestyle, como Parque La Molina? El CEO de Parque Arauco subrayó que se trata de un proyecto más grande y que si en algún momento se ejecuta sería un proyecto de grandes dimensiones. No obstante, reafirmó que es un área de influencia que aún debe madurar.