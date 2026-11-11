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Resumen

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LIMA 26 DE MARZO DEL 2020. Recorrido por supermercados en Lima tras el anuncio de prórroga de la Inmovilización social obligatoria. Minka, Metro, Totus y Wong. FOTO: LINO CHIPANA OBREGÓN
LIMA 26 DE MARZO DEL 2020. Recorrido por supermercados en Lima tras el anuncio de prórroga de la Inmovilización social obligatoria. Minka, Metro, Totus y Wong. FOTO: LINO CHIPANA OBREGÓN
/ LINO CHIPANA OBREGÓN
Por Claudia Inga Martínez

Parque Arauco, el operador de centros comerciales que tiene 22 activos con distintos formatos, entre ellos Larcomar, Megaplaza Independencia y recientemente Minka, avanza con sus planes de inversión y proyectos en el mercado peruano. Hoy, tras dos décadas en el país, se consolida como el tercer jugador más grande en centros comerciales del Perú con 16% del mercado.

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