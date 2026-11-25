En el marco de Cade Ejecutivos 2026, Paulo Pantigoso, Country Manager de EY Perú, dialogó con El Comercio respecto a la situación de la inversión en el país. Consideró que el actual gobierno debe apostar por invertir en infraestructura, en turismo, expansión de cadenas y en alianzas.

-A nivel de inversión, el Perú tuvo años de crecimiento modesto y el año pasado hubo un repunte. Este 2026, pese a las condiciones del fenómeno de El Niño, se ha mantenido elevado la tasa de aumento y pudo haber sido mayor. ¿Dónde observa la mayor expansión y el potencial para aprovechar?

Este 2026 empezó con los sobresaltos propios de la campaña electoral y eso retrae naturalmente la inversión. Con la confirmación de los resultados, esto crea un momento de euforia. Es causante de que después de aproximadamente 13 o 14 años tengamos un volumen de inversión privada de dos dígitos que no se repetía desde hace mucho tiempo. También se está menguando en algo por el fenómeno de El Niño. Vamos a ver este problema en el último trimestre, de octubre a diciembre y probablemente [veremos] algo de ello en el verano de 2027.

-El ajuste de las proyecciones económicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responde a ello.

Incluso el propio crecimiento del PBI estaba pronosticado que fuera poco más de 4% y con los continuos ajustes está en 3,1%. Entonces, es predecible que hasta el momento El Niño esté impactando infelizmente con tanta violencia y tengamos un decrecimiento del PBI, no a cero o negativo, pero sí como crecimiento que se podría haber esperado si había todo viento a favor.

¿Qué observo? Las oportunidades en construcción e infraestructura. Hace menos de un mes se presentó que la brecha de infraestructura inmediata y los proyectos aprobados están en el orden de US$46.000 millones, US$48.000 millones. Es aproximadamente un 15% del PBI peruano, con lo cual es una oportunidad que eso ya esté priorizado. Pero hay que ver para creer, hay que ejecutarlo.

El reto es ese: ejecutarlo. Estamos al inicio de este quinquenio, qué mejor que apostar e invertir en infraestructura, en inversión turística, inversión de expansión de cadenas y alianzas, que hacerlo en el último trimestre del quinquenio presidencial. Probablemente la predictibilidad que se puede esperar del retorno sobre la inversión debería tener un mejor aprovechamiento. Con esto, [tener] un 2027 de mejor crecimiento y post-Niño.

-Se esperaría, entonces, un primer semestre afectado por el fenómeno de El Niño y ciertas industrias que ahí tengan alguna para. ¿Esto se ve en la construcción o será impactada hacia el 2027?

Lo simpático del país es que tenemos varios Perú. Lo que ocurre en nuestra región litoral no necesariamente se observa en la región andina sur. Es, incluso, climáticamente lo opuesto. Apostar por inversiones en infraestructura muy grandes, en megaproyectos como la carretera central lo más pronto posible, generaría más de S/6.000 millones de inversión y daría pie a un beneficio tangible y rápido, así como a la creación de puestos de trabajo, a un dinamismo muy importante y quizás sea en algunas regiones no tan impactadas por los embates de El Niño.

Efectivamente tenemos un efecto post y también durante El Niño [que es] diferente entre regiones.

-¿Puede haber recesión en algunas regiones del norte?

Y una reconstrucción que esperamos sea rápida, porque el norte tiene cada vez más turismo.

-En el turismo hemos tenido dinamismo en los últimos años que se ha ido recuperando. ¿Qué observa de potencial para el Perú que tiene mucho más espacio de atracción del turismo?

En lo que observo y en los clientes que atendemos, hay un espacio muy fértil y es el espacio que, si queremos volver a decir que es el momento del Perú, tiene que haber necesariamente un momento de inversión. Esto puede apalancarse bastante de obras por impuesto, también existe servicios por impuesto y puede ser un mecanismo de estímulo, pero lo tenemos que hacer más rápido y con proyectos de mayor calado y monto.

Eso es algo a aprovechar, porque hablamos del turismo, la industria sin chimeneas, pero no podría haber un empuje sin infraestructura y la infraestructura es construcción de todo.

-Es una cadena que se nutre.

Es como un clúster que se complementa mucho y se necesitan del otro. Para poner en valor un sitio arqueológico y ponerle gastronomía -marida como unión de dos sectores-, necesitas construcción e infraestructura. El martes, uno de los ministros priorizó el impulso por cinco nuevos aeropuertos. Es genial, pero que los hagan ya.

-Además, toma tiempo ejecutarlo.

Y que se concedan los espacios donde una construcción importante, valiosa y rápida esté acompañada de los reglamentos que se deban cumplir, pero de manera congeniada, que unos arrastren a otros de forma coordinada y no se dejen de atrever a hacer lo que es imperativo a hacer.

Paulo Pantigoso, Country Manager de EY Perú. (Foto: Joel Alonzo)

-Para el 2027 y a un mediano plazo hacia el 2030, ¿dónde se ven las mayores oportunidades para impulsar los sectores mencionados, como turismo, infraestructura, construcción y cultura?

Siendo un poco idealistas, me encantaría que algún día el Perú tome la bandera de volver a ser el Qhapaq Ñan del siglo XXI. No solo poner en valor lo que conocemos que existió, sino remozar la idea para que sea una iniciativa a nivel nacional para hacer la infraestructura que tenemos.

No somos un país que nos tocó vivir en una llanura, tenemos una cordillera que nos divide, pero también nos une con mucha riqueza ancestral y de cultura. No es fácil producir en la costa o en la Amazonía, tener que subir y remontar 4.500 metros y tener una longitudinal en la costa como la carretera Panamericana, pero deberíamos tener varias transversales en toda la región andina y eso generaría sacar la producción agrícola de los andenes. Sería cultura, turismo, orgullo nacional, conectividad y el poder hacer que el orgullo que existe hoy de la gastronomía y del que existe de la cultura se pueda maridar con lugares turísticos nuevos, pero con desarrollo.

No me imagino al Perú haciendo y ensamblando chips electrónicos. No nos tocó eso, pero sí tenemos más de 30.000 sitios arqueológicos para poner en valor.

-Existe ese valor agregado, pero aparte es un desarrollo regional

Además, es el círculo perfecto es que genera ingresos para los gobiernos distritales, provinciales, regionales y nacional. En España por cada dos turistas hay un habitante. Francia tiene 1,5 turistas por habitante, Italia 0,97 y nosotros 0,12 y tenemos la materia prima que es la cultura.