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Resumen

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La economía peruana registró en febrero un crecimiento por encima de lo esperado, aunque con señales que apuntan a una moderación en los próximos meses. La actividad productiva avanzó 3,68% en ese mes y acumuló 3,61% en el primer bimestre, impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores comercio y construcción.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.