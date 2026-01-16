El PBI creció 1,53% en noviembre, la segunda tasa más baja del 2025: las razones y qué sectores cayeron

En noviembre, la economía peruana creció 1,53% frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No obstante, esta es la segunda tasa más baja registrada en el 2025, superada por la de abril (1,43%).

Según el informe técnico de la institución, los sectores que registraron caídas en noviembre fueron el agropecuario, la pesca, minería e hidrocarburos, la manufactura, telecomunicaciones, y financiero y seguros.

Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), comentó que la desaceleración de noviembre fue impulsada por los sectores primarios , que en conjunto disminuyeron 5,4%.

“Es la contracción más fuerte que hemos visto en un mes en sectores primarios desde 2020″, explicó.

A su vez, Pamela Bernabé, economista senior de Macroconsult, señaló que se esperaba que noviembre sea un mes de bajo crecimiento. Y, de hecho, el resultado registrado fue mucho menor. Y es que, dentro de las caídas, el sector que sorprendió fue el de minería e hidrocarburos (-6,47%), consideraron los especialistas. Esto se debe a problemas operativos y a una menor ley extraída, sostuvo Bernabé.

La baja ley, explicó Macedo, se debe a una menor pureza de cobre en los yacimientos mineros. También hubo diversos mantenimientos programados, lo que redujo la producción de minas como Las Bambas, Quellaveco, Cerro Verde y Antamina.

“El cobre ha caído más de 12%, esta caída es similar a regresar a los niveles de 2019″, indicó Bernabé.

En el caso del agro, comentó que hubo una base estadística alta del 2024 en productos como el arándano.

Asimismo, la caída de la pesca se debe a una reducción en la cuota de la segunda temporada de casi 50%, explicó la economista, y también a una demora en el inicio de la temporada, agregó Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

“Tenemos esos dos sectores negativos (minería y pesca). La manufactura también vino en rojo al no poder fabricar lo que se produce a partir del concentrado de cobre o la harina y el aceite de pescado”, expresó.

Por otro lado, los sectores no primarios habrían crecido alrededor de 3,4% en noviembre versus el mismo mes de 2024, añadió Bernabé.

El PBI acumula un crecimiento de 3.39% en los primeros 11 meses del año. (Imagen: INEI)

Diciembre

Bernabé consideró que el resultado de noviembre podría ser transitorio. Por su lado, Macedo sostuvo que probablemente habría una recuperación en el sector minero en el último mes del año, sustentado en una mayor demanda de electricidad minera de 6,2%, “siendo el mayor ritmo en 16 meses”.

Sin embargo, Bernabé señaló que para el caso de la minería se han dado diversas revisiones estadísticas, debido a que se había incorporado la producción ilegal –de oro, por ejemplo– en las cuentas nacionales.

Por otra parte, Saito apuntó que la pesca podría tener un crecimiento con la temporada completada, aunque con una menor cuota de pesca que en el 2024.

Asimismo, para el agro, Bernabé consideró que en diciembre podría haber una variación negativa explicada por una base estadística alta del mismo periodo de 2024.

Con ello, los especialistas consideraron que la economía podría cerrar el 2025 con un crecimiento de 3,3%, cifra inferior a lo que estimaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 3,5%.

Empleo adecuado

Según el INEI, la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana creció un 3% en el 2025 frente al 2024.

Asimismo, el empleo adecuado (es decir, empleo formal) el año pasado alcanzó a 3′661.500 personas, representando un incremento de 11,9% versus el 2024.

Según Macedo, la tasa de empleo adecuado en Lima fue de 61,3% en el 2025. “Es un nivel que no se ha visto desde el 2014″, complementó.

La creación de más de 380.000 empleos, observó, también está relacionada a mejores ingresos salariales.

Justamente, el ingreso promedio en la capital fue de S/2.220, siendo esta cifra 9,1% mayor que el promedio de 2024.

“Descontando la inflación, equivale a un crecimiento de 7,5%. No se ha visto una tasa así de alta desde el 2011″, añadió.

Por su parte, Bernabé apuntó que, de forma heterogénea, el empleo formal juvenil aún no recupera sus niveles prepandemia. Es así que, de acuerdo al reporte de INEI, el empleo adecuado para personas de 14 a 24 años en el 2025 fue 24,8% menor que en el 2019.

Además, entre el 2025 y el 2019, el empleo formal disminuyó 20,5% entre las personas con educación primaria y 4,2% entre las personas con educación secundaria.

Asimismo, Saito añadió que el empleo juvenil lleva cuatro años disminuyendo.