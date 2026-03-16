La economía en enero creció 3,54% versus el mismo mes del 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De forma desagregada, el sector con mayor incremento registrado fue construcción (15,63%). De acuerdo con Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), este crecimiento se explica por el aumento de la inversión privada en dicho mes, de 10,1%, lo que conllevó a un fuerte consumo interno de cemento.

A ello se suma el avance de proyectos de inversión pública. Macedo y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, coincidieron en que esto se debe a la gestión de los gobiernos subnacionales durante el último año.

La caída en el sector pesquero de 9,56%, señaló Macedo, se debe a un factor estacional por una menor cuota de pesca y menos días en la campaña de captura en la zona norte centro.

Además, el descenso en manufactura, de 1,45%, sostuvo Castilla, se debería a que distintos sectores no primarios se están viendo afectados por casos de ‘dumping’ de productos chinos. Esto se debe a que la política arancelaria de Estados Unidos habría generado la desviación de los productos chinos a otros países.

“Ha habido una cantidad importante de casos de ‘antidumping’ en Indecopi en los últimos meses”, acotó.

Expectativas

Pese al resultado positivo de enero, la situación en febrero y marzo- y del primer trimestre- no sería similar.

“Enero va a ser uno de los meses de alto crecimiento, pero por lo ocurrido en febrero y por lo que va de marzo, probablemente veamos números mucho más reducidos”, indicó Castilla.

El también exministro de Economía apuntó que las inundaciones en el país en los primeros meses del año habrían afectado al sector agrícola en febrero, así como a la construcción.

A su vez, Macedo consideró que el crecimiento del segundo mes del año sería moderado, impulsado por el consumo.

Además, la crisis energética haría que la producción de los sectores se vea reducida, comentó Castilla. A ello se suma el aumento del precio del petróleo que encarecería los costos de producción en el país, agregó.

“No tenemos una estimación para marzo, pero otras consultoras estimaron que habrá una caída de la economía peruana de un máximo de un punto”, precisó Macedo.

El experto añadió que la actividad económica debería volver a la normalidad después del primer trimestre, luego de resolverse la problemática de la crisis energética. Añadió que se debe poner atención a la inflación.