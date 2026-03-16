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Resumen

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Economía peruana creció en enero 3,54%.
Economía peruana creció en enero 3,54%.
Por Christian Silva

La economía en enero creció 3,54% versus el mismo mes del 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).