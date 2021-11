Conforme a los criterios de Saber más

En el último día de CADE, el presidente Pedro Castillo envió un mensaje al sector empresarial, al apuntar que varios empresarios dudaron de él y que, incluso, votaron en su contra durante la campaña electoral. “En el plano económico, muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí, algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo, porque así es la democracia”, declaró. Además, señaló que fue responsabilizado por el aumento de precios de los combustibles, los alimentos y el alza del dólar.

Durante su mensaje, sostuvo que la gobernabilidad del país se construye entre todos y no solo desde una orilla, con los intereses del país por delante y sin obstáculos.

Además, consideró que el pueblo busca ver a los políticos planteando soluciones y a los gremios empresariales “asumiendo que su responsabilidad va más allá de la defensa de intereses de sus asociados”.

En respuesta al mensaje de Castillo, distintos gremios empresariales señalaron que hoy trabajan en favor del país y no para determinados grupos. Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), expresó que desde su gremio existe la disposición para colaborar con el Gobierno, pero que este último no ayuda en brindar los espacios para trabajar por el Perú. “Nosotros no buscamos intereses particulares, buscamos el desarrollo del sector, pero con impacto en el país, pero tanto económico como social”, declaró.

Añadió que los discursos del presidente tienen que estar alineados a hechos concretos y apuntar al desarrollo. “Es fácil siempre dar discursos, lo difícil son hechos concretos... [Lo que] tenemos que eliminar en el país es la incertidumbre”, subrayó.

Erik Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), expresó que el Gobierno debe anteponer la agenda nacional a su agenda política y pidió al mandatario que “reflexione en la importancia de las señales que emite el Poder Ejecutivo”, dado que pueden afectar las expectativas del sector empresarial. “Las señales que da el Ejecutivo han sido controvertidas, le hacen daño al país”, consideró.

En cambio, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifestó que “es correcta la posición” de Castillo, dado que el mundo apunta al valor compartido: “Como empresarios, y como gremio, debemos ver más allá de nuestras empresas”. Añadió que conocen cómo resolver los problemas del país.

Según el exministro de Economía David Tuesta, el mensaje de Castillo ha buscado centrarse en la responsabilidad del sector privado y pareciera mostrar que el empresario no cuenta con un compromiso social. ”La gran mayoría que participa en CADE, que es el empresario formal, tiene un compromiso bastante grande con su país, comenzando por aquel que cumple con los derechos sociales de sus trabajadores. [...] Donde falta compromiso, por lo que estamos viendo, es en el Estado, a nivel central como de gobierno regional”, dijo.

En su mensaje, el jefe del Estado también señaló que la inversión privada ha sido determinante en la rápida recuperación económica.

Sobre ello, sostuvo que se aceleró la construcción de grandes proyectos de infraestructura en carreteras, viviendas, puertos, entre otros. Asimismo, mencionó que se recuperó la inversión minera, con lo que la inversión privada registró un crecimiento de 13% en el tercer trimestre del año.

El mandatario agregó en su presentación que para el 2022 se publicará una nueva versión del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Dentro de su mensaje, el presidente indicó que hasta el 2022 se podrían adjudicar US$2.800 millones en nueve proyectos de asociación público privada.

El presidente Pedro Castillo en CADE también sostuvo que la economía social de mercado no permite los monopolios, oligopolios ni la concertación de precios, sino que busca la protección de los intereses de la población.

“Una auténtica economía social de mercado promueve y protege los intereses de la mayoría, fomenta la libre competencia y no tolera el aprovechamiento de la ley para beneficio propio, como lo hacen pequeños grupos”, declaró.

