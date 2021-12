Conforme a los criterios de Saber más

La fecha límite para realizar cambios tributarios y que sean aplicados durante el 2022 es el 31 de diciembre. A pocos días de terminar el año, Pedro Francke, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conversó con El Comercio sobre, entre otros temas, el pedido de facultades legislativas.

—Hoy [ayer], la Comisión de Economía no discutió el predictamen que tenía preparado y la Comisión de Constitución canceló su sesión. ¿Tienen previsto, durante este fin de semana, tener reuniones para conversar sobre el contenido de ambos documentos?

Nosotros hemos estado dialogando previamente al dictamen con las dos presidentas de las comisiones, con distintos miembros de las comisiones y estamos en diálogo permanente -tanto con los presidentes, asesores, miembros, congresistas- para tratar de que esto salga de la mejor manera posible y en el plazo necesario.

—Durante la semana pasada tuvo usted una reunión con Silvia Monteza, la presidenta de la Comisión de Economía. ¿Se reunió también con Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución?

Creo que la fecha fue anterior y [fue] en el Congreso, pero sí, con la señora Juárez y con Gladys Echaíz y con su equipo de asesores, efectivamente, nos reunimos.

—¿Qué preocupaciones pudo recolectar de esas reuniones respecto al pedido de facultades del Ejecutivo?

Ha habido diversas preocupaciones. El tema es complejo.

—Respecto al Impuesto a la Renta (IR), por ejemplo.

El tema de los alquileres, por ejemplo […] Nuestra propuesta implica que 80.000 personas, de 170.000 que pagan alquileres, ya no paguen nada porque reciben ingresos de menos de S/ 2.500 – S/ 3.0000 mensuales y que solo paguen más los que tienen un alto nivel de alquileres. 33.000 pagarían menos de lo que pagan ahora. Lo interesante es que con esa medida se lograría una recaudación adicional, a pesar de que la mayor parte no pagaría. Eso nos permitiría dar una recaudación adicional de más de S/1.000 millones por el grupo que tiene una concentración de la renta inmobiliaria.

Ahora, las comisiones han hecho sus predictámenes independientemente del Ministerio de Economía y Finanzas, con sus propias consideraciones como corresponde, aceptando unas cosas y otras no. Mantenemos un diálogo, pero el Congreso tiene su autonomía.

—Estos S/1.000 millones, ¿realmente mueven la aguja de la recaudación del Gobierno para el próximo año o se trata de justicia social, como lo ha mencionado anteriormente?

El paquete tiene un conjunto de medidas. Entonces, S/ 1.000 millones no está mal, nos ayuda, pero no es la medida por sí sola. Hay dos medidas en los cuales yo quisiera poner énfasis ahora. Una es revisar el régimen fiscal a la minería. La minería tiene precios muy altos ahora y este es el momento [porque] hay un gran desempleo, una gran necesidad en la población peruana. Los que sí están en un ‘boom’ de ingresos es la minería, que por precio de los metales tiene un aumento de ingresos este año de más de US$ 13.000 millones. Entonces, que pongan un poquito más, es un tema de solidaridad.

El otro tema son las rentas de capital, los dividendos de las empresas, la gente que gana dinero porque tiene acciones y luego las vende a 10 veces más su precio. Pensamos que ahí puede haber un aporte adicional, porque si ganas haciendo negocios y transacciones de acciones pagas 5% de IR y si tienes rentas de trabajo como profesional, puedes pagar hasta 30%. ¿Por qué tanta diferencia? No parece justo.

—¿Cambiar el régimen tributario minero no restaría competitividad al sector?

Eso es justamente lo que hemos analizado […] en detalle con el Fondo Monetario Internacional, el cual se reunió con la sociedad de minería, con los técnicos del medio, con los técnicos de la zona, con consultoras internacionales, y ha hecho un informe que está ahorita en estado preliminar.

—¿Cuándo lo publicarán?

Depende en buena parte del Fondo Monetario, porque son sus reglas […] Su regla es que lo podemos publicar si ellos y el país están de acuerdo. Nosotros ya hemos dicho “estamos de acuerdo”, pero hace falta que el Fondo lo revise y eso no depende de nosotros.

—De aprobarse el cambio del régimen tributario minero, ¿de cuánto estamos hablando respecto a la potencial recaudación?

El Fondo Monetario nos ha dado un rango de posibilidades que están estimando, pero si sumamos los del régimen fiscal más otras posibilidades, podemos estar hablando de unos S/ 1.200 -S/ 1.500 millones anuales. Si eso lo multiplicas por 5 años, estás hablando de unos S/6.000 millones que alcanza para una buena cantidad de obras.

Buena parte de esto podría ir por Obras por Impuestos (OxI). Tenemos bastante conflictividad en zonas mineras y una de las razones es porque los pueblos de alrededor sienten que no hay obras, que no hay desarrollo.

—Las OxI son difíciles de gestionar en la medida que no hay suficientes incentivos para que los gobiernos subnacionales las lleven a cabo. Si no fuera así, hubieran sido bastante exitosas previamente.

Hay diversas aproximaciones. Hay algunos gobiernos regionales que han estado muy interesados y algunas empresas que han hecho un montón, otras que no tanto. Creo que hace falta un poco de convencimiento.

—Más que convencimiento, mecanismos que generen real interés en los gobiernos subnacionales.

Efectivamente. Uno de los temas que queremos es facilitar los mecanismos con esta delegación de facultades. Por ejemplo: obras de ampliación. Actualmente la legislación no permite que se haga una ampliación. Puedes hacer un colegio, pero no añadirle un aula o el agua potable. ¿Por qué no? Solo se permite una fuente de financiamiento y no otras, ¿por qué? Este año hemos asignado 66% más de OxI que el año pasado. La pandemia golpeó el mecanismo, entendible, pero ya está creciendo y nuestra idea es facilitarlo.

—Regresando al IR, comentó en una entrevista que [el aumento para las personas que más ganan] afectaría al 0,3% - 0,4% de la población porque está dirigido a personas que ganan más de S/ 300.000 al año. Nuevamente, ¿afecta realmente la aguja de la recaudación? ¿Es una tema de justicia social?

Nuestra estimación de la renta de impuestos al trabajo es de más o menos S/ 500 millones al año. ¿Es enorme? No. ¿Es bastante? Sí. ¿Cuántos gobiernos regionales no quisieran tener S/ 500 millones? Así que yo creo que ahí sí hay una cantidad que tiene algún efecto recaudatorio, menos que la minería, claro, pero sí hay un elemento ahí […] Estamos subiendo la tasa en 5 puntos. Tasas de encima de 35% tienen varios países de la región: Colombia tiene 39%, México está en 30%, todos están encima de 30% …] El incremento es marginal. Ya ahorita los que ganan por encima de S/300.000 [al año] pagan el 30%. Lo que se va a hacer es 5% más por ese adicional. A manera de ejemplo, si alguien gana S/400.000, esos S/100.000 que están por encima pasarían a pagar 5% más al año.

—¿Qué perfil tendrían los 2,5 nuevos millones de contribuyentes que se sumarían al sistema si se aprueban las facultades?

Básicamente, pequeñas y microempresas, algunas personas naturales que realizan pequeños negocios. Es difícil que una mediana esté totalmente fuera, sin RUC. Sobre todo servicios, diría.

—¿Esto básicamente por el cambio en su régimen tributario?

Y el RUC de oficio. Ahí tenemos dos instrumentos: RUC de oficio y régimen simplificado. Esa sería la estrategia.

—El lunes se realizaría una reunión entre los equipos técnicos de ambas comisiones para redactar un proyecto conjunto. Entiendo que se busca discutir el dictamen en el Pleno de la siguiente semana. ¿Qué acciones directas contemplan para continuar explicando su posición con respecto al IR y al régimen tributario minero?

Básicamente explicar. Nosotros le hemos dicho esto a los congresistas, a los presidentes de las comisiones, todos los temas ameritan volver a discutirse.

—¿No tienen reuniones pactadas?

Ahorita no. Pero, estamos a disposición. Este es un tema del Congreso, tampoco [puedo] meterme a una casa que no es la mía.

—Si no se aprueban la reforma tributaria minera y el tema del impuesto a la renta, ¿presentarán un proyecto de ley en diciembre?

El plazo es hasta el 31 de diciembre para que salga la norma. Si nos deniegan el 16, tenemos que aprobar un proyecto de ley que tiene que pasar por el Consejo de Ministros, y ya estamos en Navidad. Las comisiones se han demorado en discutir nuestro tema dos meses, entonces me parece que ahí se dio una oportunidad perdida para el país, porque ahora es que tenemos los precios de los metales altos.

—¿Esto obligaría a cambiar el marco macroeconómico y las predicciones del MEF para los siguientes años?

No, porque el marco macroeconómico que hemos aprobado está hecho con la tributación vigente. Más bien es al revés. En el momento en que tengamos –ojalá- la reforma tributaria, ahí ajustaremos el marco macroeconómico y nos permitiría un poco más de no gasto en educación y salud, y posiblemente a tener una reducción del déficit más acelerado.

—Ninguno de los dos proyectos incluye al 100% lo que se pidió respecto al Banco de la Nación. ¿Insistirán con ello?

Estamos firmemente convencidos de que el conjunto de facultades que hemos pedido son correctas. No hemos encontrado un argumento, en diversos temas, que nos convenza como para decir retiramos esta propuesta. Ya que el Congreso decida otra cosa, es su competencia.

—¿Algún otro comentario respecto al pedido de facultades?

Los pedidos que hay de mejorar la salud y la educación y los otros temas son enormes. La verdad es que es imposible no tener empatía y entendimiento del tema.

El dato que a veces es difícil de explicar, es este: la inversión pública este año va a terminar siendo S/ 36.000 millones. Es la inversión pública más alta que nunca ha habido en la historia del Perú, es bastante más alta que el pico anterior, que fue en el 2018. Es como una paradoja.

—El problema está en la calidad de gasto, es un problema estructural.

Es un problema estructural, efectivamente. Ahí tenemos un tema que esperemos que salga en la relación a las facultades que es la reforma en la Ley de Contrataciones. Y, por otro lado, hemos mencionado que en el MEF estamos preparando una propuesta de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales para tener buenas unidades ejecutoras de inversiones que tengan buenas capacidades para hacer buenos perfiles y buenos expedientes técnicos para que la obra pública mejore.

—¿Están pensando también admitir que los gobiernos regionales decidan qué proyectos van en sus regiones?

Por supuesto, esto siempre ha sido un poco nacional, un poco regional. Pero una de las cosas que hemos introducido en la ley de presupuesto es que hay un mecanismo que se llama el Fondo de Compensación Regional. Es un dinero que no es que el MEF decide cuánto le da a cada uno, es una fórmula. Estaba establecido ya por ley que este año el monto del FOCOR debía ser el 1% del IGV. Nosotros hemos propuesto, en coordinación con la Comisión de Presupuesto, que sea 1,5%. Eso implica S/ 1.566 millones adicionales de los gobiernos regionales que son de decisión de los gobiernos regionales.

—Me refería a un tema que está viendo PCM. ¿Los gobiernos regionales decidirán qué proyectos extractivos o industriales se realizan en sus territorios?

Ese es un tema. Justo ahora en la red de gobiernos regionales, [se ha] establecido tener una mesa de descentralización, un grupo de trabajo específico con los gobiernos regionales, con el MEF, con la PCM para ver cómo se avanza en el tema de la descentralización, que tiene varias aristas. Efectivamente se han recogido ahí temas sobre esto.

—Los empresarios y emprendedores de Apurímac llegaron a Lima y están preocupados por la situación de la minera, que cerraría su operación el 15 de diciembre. ¿Hay alguna conversación que haya tenido con la empresa o está encargando de esto directamente el Minem?

He visto que la premier ha tenido una reunión con la minera Las Bambas para tratar de buscar una solución al tema. El tema de los conflictos sociales, quien lidera es PCM con Mimen. Nosotros ayudamos en la medida de lo posible para esclarecer los temas de distribución del canon y, si hace falta, tratar de aportar recursos adicionales para temas de desarrollo local.

—Los alcaldes de Cotabambas han pedido al Gobierno la creación de un fondo.

Eso habría que discutirlo. Hay distintas opciones. Estamos trabajando con el Banco Mundial un proyecto especial para el corredor minero. Es una idea que a nosotros nos parece válida, pero trabajar con el Banco Mundial toma su tiempo.

—¿No habría ninguna noticia de avance en las negociaciones relacionadas a Las Bambas?

Como te digo, la premier se ha reunido con Las Bambas. Insistiría en que la vía estructural de resolución es: más impuestos, más obras por el impuesto, más inversión local.

—Sobre el alza del sueldo mínimo, ¿se conoce la metodología que se va a usar?

Estamos pensando evaluar el tema para el 2022 según las condiciones macroeconómicas, todavía no es algo que esté en agenda.

—No es una decisión.

No, yo dije “estamos pensando”.

—Pero eventualmente, en el 2022, dado que no se han movido el sueldo mínimo por una cantidad significativa de años, tocaría un incremento.

Mira, es un tema del 2022.

—No se tienen avances sobre la metodología, entonces.

Hay una ley que establece que se discute en el Consejo Nacional del Trabajo, pero es un tema de Trabajo, digamos.

—Esta semana sostuvo una reunión con representantes de Lima Airport Partners (LAP) y el embajador alemán. ¿Va a funcionar el MEF como una suerte de intermediador entre el Ministerio de Transportes y la compañía?

Somos un ministerio, no somos facilitadores. Ahora, desde luego, a nosotros siempre nos interesa facilitar la inversión privada, pero esto es un tema que tiene su complejidad en términos de contrato.

—Este tema cae entonces 100% en el MTC.

Claro, efectivamente.

—Se agregaría a la papa en la franja de precios, ¿es algo que tienen previsto anunciar la próxima semana?

Estamos trabajando el tema de la franja de precios. Sí esperamos sacarla próximamente, pero todavía no tenemos un anuncio definitivo.

—¿Ni de productos que se incrementan, ni productos que van a sufrir ajustes?

No.

—¿El maíz y el arroz?

Está en evaluación.

—¿Tienen planeado anunciarlo antes de fin de año, tal vez?

El tema está en el viceministerio. Creo que antes de fin de año, sí es una meta razonable.

—¿La presencia de [Vladimir] Cerrón en Palacio, quien en reiteradas oportunidades ha realizado comentarios negativos respecto a algunas personas que forman parte del Gabinete, ha generado malestar?

No, porque me parece que es razonable que el presidente de la República se reúna en el marco de una reunión con diversos líderes políticos y creo que él dijo que iba a recibir a los líderes de todas las bancadas. Me parece que lo lógico es que en ese marco reciba a todos los que quisieron ir. Me parece que la política de amplitud de concertación con todos es la correcta.

—¿Cree que la presencia del señor Cerrón debilita el discurso anticorrupción que tiene el Gobierno?

Yo creo que es una política de concertación. Otros líderes tienen y han tenido en el pasado investigaciones y acusaciones contra la corrupción, pero creo que el tema de la concertación política, en tanto las investigaciones no sean sentencias judiciales, en aras de la concertación, yo lo entiendo.

—Hasta hoy no se conoce la lista de visitantes de la casa de Breña, ¿tiene conocimiento de cuándo se dará a conocer?

No.

—Waldo Mendoza, en una entrevista para El Comercio, comentó que hay algunas cosas que no que no se están logrando desde el MEF a pesar de que él dejó todo sobre ruedas ¿Qué dice al respecto?

Waldo es un amigo de muchos años y con el cual muchos años hemos tenido coincidencias y discrepancias. Nada más.

