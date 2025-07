Pérez Reyes sobre Petro- Perú: “Debe tener participación privada, con capacidad de controlar la gestión de la empresa”

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias , el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, conversó sobre los desafíos económicos más urgentes que enfrenta el país en Tenemos que Hablar, el programa de streaming de El Comercio. A lo largo de la entrevista, el titular del MEF abordó temas clave como la corrección del déficit fiscal anunciado por la presidenta Dina Boluarte, el futuro de Petro-Perú, la masificación del gas natural mediante nuevas adendas, y los tratados comerciales.

— Sobre el déficit fiscal, ha llamado mucho la atención que la presidenta haya mencionado que este año estaría en el rango de 2,6% a 2,8% cuando la meta es de 2,2%. ¿Podría aclarar ese punto?

Cuando se preparó el discurso presidencial, hubo varias versiones que van dando vueltas. Y en algún momento, al inicio de la construcción del discurso, alguien del equipo armó un texto original y lo corregimos. Pero en estas idas y vueltas de versiones ha quedado este texto que no es correcto. Ahí se dijo que va a estar entre 2,6% y 2,8% el déficit fiscal. No. Nuestra propuesta está trabajada justamente para construir la meta de 2,2%.

- Entonces, queda claro que la cifra oficial sigue siendo 2,2%

Exactamente. La meta es 2,2% y estamos trabajando —y creemos además que podemos llegar sin ningún problema— a cumplir esa meta. Lo dicho por la presidenta fue un error de tipeo que quedó como parte de este lío de versiones.

Ministro Pérez Reyes (Composición: El Comercio)

— Hay cuatro adendas que se han anunciado en diferentes sectores. ¿Podría dar más detalles sobre ellas?

Una es la adenda que tiene que ver con el despliegue del gas natural con la empresa Cálidda en lo que son las siete regiones altoandinas, principalmente, aunque también se incluye Ucayali. Esto es un proyecto que tiene tranquilamente unos 15 hasta 20 años. La inversión lo ha enfocado varias veces. Al final, llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacer una adenda con Cálidda y esto implica una ampliación del plazo de su contrato.

“Vender ahora Pero-Perú sería regalarla. Lo que hay que hacer es mejorar el valor de la empresa”



— ¿Por cuánto tiempo se va a ampliar el contrato con Cálidda?

La idea aquí es que el contrato tiene cláusulas sobre el valor del establecimiento al final del contrato y, dependiendo de eso, se garantiza un plazo mayor o menor. Vamos a ir revisándolo periódicamente para poder determinar cuánto es el plazo efectivamente. Va a ser como máximo, 10 años. La adenda está cerrada por los equipos técnicos del Minem, de la empresa y también del MEF. Ahora solo faltan compromisos administrativos y mandarlo a Contraloría. Estimamos que se firme a finales de septiembre.

— ¿Y cuál es el costo total de este proyecto?

La inversión está más o menos calculada en casi US$ 480 millones que hará Cálidda en esos 10 años, y se contemplan unas 205 mil conexiones que tendrán que hacerse en esos aproximadamente 10 años.

— ¿Y los otros tres proyectos?

Uno es el tema Cálidda. Otro proyecto que estamos trabajando tiene que ver con el inicio del trabajo tanto del Muelle Norte y el Muelle Sur. Ya salió el reglamento de la ley que permite definir plazos adicionales y recién empezamos la negociación. Se espera lograr inversiones por US$ 2.300 a US$ 2.500 millones adicionales a los US$ 500 millones también de Cálidda.

El cuarto proyecto es Matarani. Ya fue aprobado por el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Calculamos que en agosto o septiembre se firme la adenda, con una inversión de casi US$ 700 millones. Es importantísimo, por ahí pasa entre el 50% y 60% del cobre que se comercia en el mundo.

Ministro Pérez Reyes

— En el mensaje también se anunciaron acuerdos de libre comercio. ¿Hay alguna fecha aproximada que usted nos pueda dar?

Sí. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está negociando acuerdos con India, El Salvador y Uruguay. Con India están avanzando bastante bien. También estamos viendo la posibilidad de viajar pronto a Indonesia o Japón.

La idea es que estos tratados preparen el terreno para una segunda ola exportadora, ligada a Chavimochic, Chinecas, Majes Siguas II, etc. Estamos hablando de mercados enormes, como India o Indonesia, que tienen altísimo potencial para nuestras agroexportaciones.

— Sobre Petro-Perú. La presidenta tuvo un tono propositivo sobre la empresa a pesar de sus grandes pérdidas. Además, habló de un acuerdo con Ecuador. ¿Cuándo arranca eso? ¿Y no cree usted que faltó algo de autocrítica?

Claro, hay que decirlo, Petro-Perú está en una situación bastante crítica. Por eso estamos trabajando para revertirla. Un primer frente es lograr que la refinería, con capacidad para 95.000 barriles diarios, opere a niveles más altos. El acuerdo con Ecuador es interesante porque ellos refinan solo el 30%-35% de lo que producen. Entonces, necesitan capacidad de refinamiento , en ese sentido, se está llegando a un acuerdo para que Petro-Perú pueda refinar parte de ese crudo. Es parte de los acuerdos, pero además, le podamos no solo hacer “la máquina”, como se dice técnicamente, sino también podamos venderle diésel y algunos otros subproductos derivados del petróleo que ellos necesitan.

Se firmó un acuerdo hace menos de un mes y se espera que dé resultados en el segundo semestre y más claramente en el primer semestre del próximo año. Ya hubo utilidad en julio, pequeña, pero utilidad al fin.

También estamos trabajando para que el compromiso derivado de la contratación del sitio, el ‘Chief Transformation Officer’, se haga.

— ¿Qué implica el contrato del Chief Transformation Officer? ¿Va a gerenciar Petroperú?

Apoya, pero también tendrá componente de gerenciamiento. No es solo un asesor. Tendrá compromiso con reducción de costos operacionales y mejora de gestión. El proceso de licitación comienza en agosto.

Ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, en el Día 1 Summit. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

— ¿Y sobre la deuda de Petro-Perú?

Nos ha tocado administrar esta empresa que no tiene grado de inversión y que también tiene problemas de credibilidad en los mercados financieros de corto plazo. Lo que tenemos que hacer es ayudar, no un rescate. Ahí hay que reperfilar la deuda para ayudar a que la empresa no tenga presiones en el corto plazo que están asociadas a un esquema natural de pago de una empresa que tiene grado de inversión.

La deuda fue asumida cuando Petro-Perú tenía grado de inversión, que ya no tiene. No se trata de postergar obligaciones eternamente, sino de dar oxígeno para que la empresa pueda cumplir. Hemos recibido propuestas de bancos de inversión internacionales para ese reperfilamiento.

— Algunos plantean que Petro -Perú debería privatizarse

Está claro que debe tener algún tipo de participación privada en un plazo no muy largo. Venderla ahora sería regalarla. Lo que hay que hacer es mejorar el valor de la empresa, y una vez que mejore, hay que trasladar una parte importante —no mayoritaria— del accionariado. Y que ese accionariado tenga capacidad de controlar la gestión de la empresa. Sería interesante que la lidere.

— ¿Qué pasó con las 15 páginas que omitió la presidenta en su discurso?

Básicamente eran una lista de compromisos hacia el 2026. Por la extensión del discurso, decidió no leerlas, pero están puestas en blanco y negro y fueron entregadas al Congreso.