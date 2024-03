—El año pasado expandieron su portafolio de ginebras con la marca ‘Beefeater Botanics’. ¿Ya tienen resultados relevantes en el ‘share’ de ventas?

Sí, en el segmento premium. En esa categoría nuestros tres productos más fuertes son whisky, ginebras y rones. Ginebras, a través del portafolio de ‘Beefeater’, son los productos que mejor vienen posicionándose.

—¿Cómo fueron las ventas el año pasado?

Las Américas, que comprende 19 países, entre ellos Perú, representa el 28% de la venta global de Pernod Ricard. Teniendo en cuenta que nuestro año fiscal inicia en julio, en la primera mitad del último año las ventas presentaron una reducción del 7%, una cifra que parte de una comparación frente a una base alta como la de Brasil y México. [Pero] nuestro desempeño en Perú continúa sólido, la demanda se sigue manteniendo y sigue creciendo el portafolio.

"Estamos en el final de la era post-COVID en distintas regiones, donde se está normalizando el mercado. Esto nos lleva a estar analizando constantemente el comportamiento de compra del consumidor"

—¿La tendencia de ventas de la compañía fue negativa en general o solo en la región?

A nivel global hubo una caída del 3%, pero esto fue porque hubo una base alta de comparación. Estamos en el final de la era post-COVID en distintas regiones, donde se está normalizando el mercado. Esto nos lleva a estar analizando constantemente el comportamiento de compra del consumidor, sus preferencias y realizar los ajustes pertinentes en términos de inventario y nuestra ruta de mercado.

—¿En el segundo semestre, es decir, entre enero y junio del 2024, se espera una mejora en las ventas?

Siempre estamos enfocados en incrementar nuestras ventas. Llevamos a cabo actividades dirigidas al consumidor como activaciones en punto de venta para que prueben y conozcan nuestros productos, participamos en eventos, entregamos valores agregados en diferentes momentos del año, entre otras acciones.

"El año pasado hubo factores que no permitieron que el mercado creciera a mayor ritmo, porque estuvieron los huaicos y los cierres de carretera que afectan el traslado de productos"

—¿Y cómo fue el movimiento de ventas en el mercado peruano?

El Perú es un mercado estable. El año pasado hubo factores que no permitieron que el mercado creciera a mayor ritmo, porque estuvieron los huaicos y los cierres de carretera que afectan el traslado de productos. Siempre hubo estas variantes que no te dejaban tener un mercado 100% operando de manera regular. No obstante el mercado peruano tiene vistas de crecimiento para este año.

—¿Qué productos nuevos o actuales serán los que lideren las ventas proyectadas?

En el verano tenemos la gran oportunidad de sacar adelante la venta de gin. El año pasado lanzamos el ‘Beefeater Orange’ y este año el ‘Beefeater Botanics’. Este último es un gin con menor graduación alcohólica que otros productos del portafolio. Creemos que el gin es muy versátil.

—¿A qué público apunta esta versión?

No lo vamos a encerrar en un solo clúster. Lo puede tomar cualquier persona, sea joven, sea adulto, no está clusterizada para un segmento particular.

—Qué otros lanzamientos tendrán este año en el mercado peruano?

Ya lanzamos el Mezcal Ojo de Tigre. Ahora estamos con la campaña de lanzamiento del ‘Beefeater Botanics’ que durará hasta marzo. En el transcurso del año vendrán nuevas marcas.

—¿Cuántos productos en total lanzarán en el periodo 2024-2025?

Normalmente lanzamos entre dos y tres productos al año.

—Este año habrá un incremento al impuesto selectivo al consumo (ISC), que se mantuvo estable en los últimos dos años. ¿Alejará esto sus inversiones del Perú?

Nosotros vamos a seguir invirtiendo en el mercado peruano. He seguido de cerca el tema ISC y hemos llegado a la conclusión de que este incremento va a afectar más fuerte a otras bebidas y no tanto a las de alta graduación. Nosotros no nos vamos a ver afectados.