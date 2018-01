- / -

Deja de usar métodos de pago indoloros. Todos los días los minoristas y los sistemas de pago están simplificando los procesos para que pueda pagar más rápido y más fácilmente. Pero cuanto más se aleje del acto de pagar (lo cual es doloroso), más dinero gastará, dice Dan Ariely, economista del comportamiento y coautor de "Dollars and Sense". Si se trata de una deducción automática, no se experimenta la molestia de la misma manera y se es menos consciente de los costos. Obligarse a pagar en efectivo, o al menos obligarse a volver a ingresar su número de tarjeta de crédito cada vez que compras algo en línea, te mantiene en contacto con el dolor de pagar y ayuda a recordar que comprar algo ahora significa no guardar para más adelante. (Foto: Shutterstock)