Los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de labores, pertenezcan a empresas con hasta 100 trabajadores y que ganen hasta S/2.400 podrán recibir una prestación de S/760 por un máximo de tres meses, según un decreto de urgencia aprobado ayer. Anteriormente, esta bonificación se le otorgaba a los trabajadores del régimen de la microempresa.

Con dicha medida se podrán beneficiar hasta 107 mil trabajadores comprendidos en una solicitud de suspensión perfecta, siempre que esta sea aprobada, lo que implica un desembolso de S/260 millones, indicó el Ministerio de Trabajo (MTPE).

“Con las modificaciones en el procedimiento, se espera que los casos se resuelvan de una manera célere y los trabajadores puedan acceder a este ingreso”, indicó el MTPE a El Comercio. Ello en referencia a las medidas aprobadas que otorga flexibilidades a las empresas que no hayan registrado ventas en el mes previo de presentar la solicitud de suspensión, o aquellas con menos de 100 trabajadores.

No obstante, en la práctica, muchas empresas todavía no reciben respuesta –positiva o negativa– del MTPE, por lo que sus trabajadores no pueden acceder a este subsidio, reportó Percy Alache. Lo mismo sucede con el retiro de la CTS, pues “los bancos no fueron comunicados de la lista de suspensiones y son pocas las aprobadas”, añadió Cecilia Guzmán-Barrón.

“Hay empresas que de forma diligente le señalan el expediente de la solicitud a los trabajadores para permitir el retiro [de la CTS o AFP]. Pero si permito el retiro y luego no se puede retirar porque desaprueban la solicitud, ¿qué pasa? Todo es una nube poco clara”, indicó.

Alache indicó que sería positivo que se haga pública la lista de empresas a las que se les ha aprobado o denegado la suspensión perfecta de labores.

No obstante, Guzmán-Barrón advirtió que dichas firmas podrían apelar en segunda instancia, por lo que la información debería seguir siendo confidencial.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO SUGERIDO

Empresas podrán aplicar la suspensión perfecta de labores hasta octubre