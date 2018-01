Compra de inmuebles: ¿A dónde acudir si tengo un problema?

Adquirir un inmueble puede representar un sueño, y también una pesadilla si no se siguieron determinadas indicaciones antes de su compra. Con respecto al segundo caso, es importante conocer que existen varios frentes que defienden a la persona ante posibles casos de estafa o que intervienen de registrarse alguna irregularidad.

El Comercio conversó con Héctor Campos, abogado Civil de Linares Abogados, quien dio a conocer las vías por las cuales pueden solucionarse estos problemas.

El especialista refirió que, en primer lugar, está el frente civil, en el cual la persona puede pedir la disolución del contrato. "Esto pemitirá que, si has pagado algún precio, lo puedas recuperar; si has entregado un bien, puedas recuperarlo", detalló. Este proceso podría demorar no menos de dos años, dependiendo de las características del inmueble y de la estafa y la rapidez con la que los juzgados puedan actuar.

No obstante, esta vía no es la única a través de la cual puede abrirse un proceso: también está la penal. "Si es una estafa propiamente dicha, no hay ningún inconveniente para que se realicen las denuncias penales correspondientes y que esto siga su trámite", informó.

En cuanto a las sanciones para los responsables, Campos dijo que los afectados podrían recibir una indemnización de daños y perjuicios.

Pero, ¿qué sucede si realicé el contrato con una empresa inmobiliaria?

En casos como estos, Campos indica que este tipo de relaciones contractuales no solo se regula por el derecho civil sino, también, por el derecho de consumo.

"Cuando las relaciones contractuales se regulan por el derecho de consumo, Indecopi impone multas a aquellos proveedores que brindan el servicio inmobiliario y que han incurrido en incumplimiento de obligaciones de información, venta de bienes que no cumplen con los requisitos de idoneidad establecidos en la ley o establecidos en el contrato", apuntó.

De esta manera, el Indecopi será el encargado de imponer la multa al proveedor de servicios, que es la empresa. Asimismo, el comprador podría iniciar un proceso —aparte del administrativo— a nivel judicial en el cual solicite adicionalmente una indemnización de daños. "La multa va para Indecopi; la indemnización, para el comprador", aclara.

MÁS DATOS

► Hace una semana, el Congreso aprobó una norma que establece que la compra de un inmueble, que esté por encima de los S/ 12.450, debía realizarse a través del sistema financiero. Según explicó el parlamentario, Gino Costa, esto permitiría detectar prácticas irregulares, siendo detectadas por los mecanismos de prevención de lavado de activos.

► Mientras en el Perú el registro de un inmueble es facultativo, en países como Argentina y Francia sí es obligatorio.

