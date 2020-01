Emprender un negocio no es sencillo y muchas veces es complicado identificar el punto de partida. Por eso, es necesario estar al tanto de las nuevas tendencias e innovaciones que el mercado exige. Siendo lo ideal encontrar una oportunidad de negocio y ejecutarla.

Según el INEI, solo durante el tercer trimestre del año pasado se constituyeron 77 mil 634 empresas y se registró una mayor concentración de altas de empresas en la actividad de comercio al por menor con 27,9% frente a un 12,6% de comercio al por mayor.

No obstante, para que estos negocios prosperen deben tener un plan de acción acorde a su concepto de marca y al público objetivo al que apuntan.

Para Andrea Rivas, coordinadora senior de emprendimiento de Emprende UP, es importante tener claro el horizonte de a dónde se quiere llegar, pues sin ello, la oportunidad no será alcanzable. "No se trata de crear por crear, sino de ver, entender y detectar qué necesidades hay en el mercado”, asegura.

