Uno de los sectores más afectados en el mundo por la pandemia de coronavirus ha sido la aviación. El cierre de fronteras dispuesto por diversos países para evitar el brote del Covid-19 ha obligado a las diversas aerolíneas a suspender todas sus actividades.

Y frente a este escenario que ya provoca concretos perjuicios económicos, algunas empresas de aviación ha comenzado a tomar acciones.

RECORTES POR CORONAVIRUS

Latam Airlines informó que -"para hacerle frente a esta crisis y a efecto de evitar ceses masivos"- “muchos” de sus ejecutivos y trabajadores “han aceptado la decisión voluntaria” de reducir en 50% sus sueldos durante abril, mayo y junio.

De acuerdo con el Diario Financiero de Chile, esta medida se aplicaría a todas sus filiales. Según reportó, esto ocurre luego de haberse reunido el miércoles con diversos sindicatos para hacerles llegar la referida propuesta.

Avianca, por su parte, anunció que entre las medidas adoptadas para mitigar el impacto de Covid-19 se encuentran congelar las contrataciones, implementar a la brevedad las licencias voluntarias no remuneradas, suspender los contratos de trabajos también voluntariamente, negociar las condiciones de pago a proveedores, entre otras medidas.

“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. No tenemos respuesta para el tiempo que durará esto. No queremos despedir [masivamente a nuestros trabajadores]. En las casi 30 horas que estamos trabajando con estas medidas, 2.000 colaboradores han aceptado las licencias no remuneradas”, señalaron ejecutivos conferencia de prensa.

Por su parte, la aerolínea Delta Air Lines, mediante un comunicado, informó que vienen tomando medidas de “autoayuda” como la preservación del efectivo, ya que han señalado que esperan que los ingresos para el mes de marzo disminuyan en casi US$2.000 millones.

Dichas medidas han incluido el recorte salarial del 50% a su primera línea ejecutiva hasta el 30 de junio, mientras que otros gerentes tendrán un recorte del 25%, en el mismo periodo.

En tanto, Sky Airline también anunció la disminución temporal de un porcentaje de las remuneraciones de su equipo de ejecutivos, compuesto por subgerentes, gerentes, y directores internos y externos.

Ello, con el objetivo de resguardar y apoyar las otras plazas de trabajo, en medio de “crítica situación que atraviesa la industria aeronáutica", según indicaron.

¿ES LEGAL QUE SE REDUZCAN LOS SUELDOS?

De acuerdo con Germán Lora, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, estas medidas son legalmente posibles, toda vez que el empleador se haya puesto de acuerdo con el empleador para aplicar esta reducción de sueldo, es decir, que los trabajadores la hayan aceptado.

Para Lora, se trata de una medida ejemplar que se da en un contexto de emergencia, dado que se valida la idea de mantener los puestos de trabajos.

“Tiene que haber un acuerdo formalmente celebrado, en el que el trabajador acepte expresamente que está de acuerdo, No puede ser tomado de forma unilateral”, remarcó el abogado laboralista, agregando que en línea a estas medidas [como el recorte del sueldo] también surge la posibilidad de que la jornada de trabajo se reduzca.

En este sentido, Lora señaló que la medida más equilibrada en esta situación es que los trabajadores perciban su remuneración y luego recuperen las horas. Sin embargo, mencionó que hay rubros que no pueden compensarlo con días trabajados, dado que la estructura de algunos trabajos no brinda la posibilidad.

Así, enfatizó en que la mejor opción es llegar a un acuerdo con los trabajadores. Entre estas se encuentra que se tomen estos días como vacaciones o se solicita una licencia sin goce de haberes, entre otras, pero siempre con la aprobación de ambas partes.

Enterado de estas medidas, el presidente de la República Martín Vizcarra recalcó que “la legislación permite que entre empleador y empleado puedan tratar directamente”. Agregó que de todos modos, "como gobierno estaremos atentos a situaciones irregulares que se den”.

VIDEO

PRESIDENTE OSIPTEL