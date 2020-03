El presidente de la República Martín Vizcarra señaló que se está evaluando postergar el vencimiento de deudas y de pago de servicios básicos (como de energía eléctrica y agua potable), durante la cuarentena decretada para mitigar el impacto del coronavirus.

“Estamos evaluando la forma para que las deudas puedan postergarse en su plazo de vencimiento para salvar esta etapa”, señaló el mandatario. Agregó que también se está “coordinando con empresas de servicios públicos para hacer un desfase en el pago de servicios de marzo”.

Un día después, en el tercer día de cuarentena, comenzaron a tomarse acciones al respecto.

AGUA POTABLE

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión de todos los cortes de agua que se tenían programados por trabajos de mantenimiento y mejoramiento. Esta medida también incluye todos los cortes de servicio por falta de pago, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional por el avance del coronavirus (Covid-19).

“Mientras dure la emergencia, se suspenden todos los cortes de servicio de agua potable programados por trabajos de mantenimiento. No se realizará corte de servicio de agua potable por falta de pago a los clientes que acumulen dos recibos vencidos de consumo o una cuota vencida de convenio", se lee en el comunicado.

En esta línea, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recordó que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento no pueden suspender el servicio por falta de pago. Esto se establece en las restricciones y limitaciones de un estado de emergencia, respaldada en la ley Nº 29875, que facilita el pago y la reconexión de los servicios públicos de agua, electricidad, gas natural, telefonía e Internet.

Como se recuerda, este martes, Rodolfo Yáñez, titular de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que el pago a Sedapal por el servicio de agua potable en marzo será postergado y fraccionado durante 12 meses.

Yáñez anunció que esta medida no solo será adoptada por Sedapal, sino que también se aplicará para las 49 empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS) que funcionan a nivel nacional.

El ministro detalló que su cartera se encuentra elaborando un dispositivo legal que viabilice esta medida, que tiene como fin garantizar el agua potable para todos los hogares peruanos y que no se corte el servicio.

ELECTRICIDAD

Sobre el rubro de electricidad, el presidente Vizcarra también anunció que se evalúa postergar el vencimiento de deudas y de pago del servicio. De momento no se han dado mayores detalles.

El gerente de relaciones corporativa de Luz del Sur, Hans Berger, señaló que aún no han tenido un acercamiento con el Ejecutivo, luego de que el presidente realizará el anuncio.

Consultado sobre si Luz del Sur implementaría o estaría trabajando en alguna medida para postergar el vencimiento de deudas, Berger señaló que por el momento y hasta que no haya alguna disposición legal no se puede dar mayores avances. “Preferimos no especular”, dijo a El Comercio.

Luz del Sur y Enel comunicaron que, de momento, no se ha tenido un acercamiento con el gobierno para adoptar medidas de aplazar el cobro por este servicio. (Foto: iStock)

Por su parte, José Manuel Revuelta, country manager de Enel Perú, señaló que viene destinando los esfuerzo para “mantener la continuidad y calidad del servicio eléctrico en nuestra zona de concesión, además de atender las emergencias que puedan comprometer el suministro”.

Revuelta acotó a este Diario que además se encuentran “en constante coordinación con el regulador Osinergmin”.

“Nos mantenemos en permanente comunicación con las instituciones para mejorar nuestro servicio y así facilitar las condiciones de aislamiento social de los ciudadanos”, respondió.

Una fuente cercana al Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que este tema ya se viene abordando.

TELEFONÍA E INTERNET

Este miércoles 18, se aprobó la norma que establece disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, durante el período de cuarentena.

En esta, se señala que las empresas operadoras “no pueden suspender o dar de baja el servicio público de telecomunicaciones por falta de pago”. La atención presencial en las oficinas o centros de atención y puntos de venta deben ser suspendido en todo el país.

También se dispone que “los problemas de calidad e interrupción que se registren deben ser atendidos únicamente a través de los canales de atención telefónica o canales virtuales que dispongan”. Solo se requerirá desplazamiento del personal al domicilio del usuario cuando la naturaleza del problema lo requiera.

Así también, se especifica que las empresas operadoras “deben realizar la gestión de tráfico que sea necesaria para priorizar el funcionamiento de las aplicaciones orientadas a teletrabajo o trabajo remoto, teleeducación y telesalud”. Esto durante entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde de lunes a viernes.

Además, se señala que las operadoras están exceptuadas del plazo para la entrega de los recibos a los usuarios y del plazo para la entrega de información obligatoria al Osiptel, así como los requerimientos efectuados por las diferentes unidades orgánicas.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) -que a agrupa a los operadores Bitel, Claro, Entel y Movistar- anunció que coincide con la propuesta de no cortar el servicio en casos de falta de pago, mientras dure la emergencia. Además, invocó a los clientes que puedan cumplir con sus pagos que lo hagan en el plazo respectivo.

“Miles de proveedores y trabajadores requieren que no se comprometa la cadena de pagos, alertando por ello sobre las graves consecuencias de tal situación en las telecomunicaciones en el país”, se lee en el comunicado.

Asimismo, sobre la capacidad del bando de ancha, Juan Rivadeneyra, presidente del comité de Telecomunicaciones de la AFIN señaló que las operadoras, a raíz de la coyuntura, “han realizado los esfuerzos para atender a los clientes y garantizar el ancho banda”.

Sin embargo, instó a la población a que se haga un uso prudente de las redes, dado que su continuidad -según lo proyectado- peligra.

“Esto es como las carreteras y los vehículos. Las redes tienen una capacidad. Se debe hacer un uso acorde a la situación. Cuando el crecimiento es explosivo peligra la continuidad de la red”, señaló Rivadeneyra.

En los últimos días, el tráfico de voz y consumo de datos se ha incrementando sustancialmente entre 25% y 50%. Rivadeneyra señaló que se ha identificado un uso intensivo para fines de ocio.

Netflix y Tik Tok registran crecimiento exponenciales, cuando las redes deberían estar enfocado en atender temas de trabajo remoto.

