El Gobierno decretó la inmovilización social obligatoria para el jueves 9 y viernes 10 de abril, que normalmente son días feriados por Semana Santa, como medida para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú. Están exceptuados de esta medidas los servicios esenciales. ¿Este grupo de trabajadores deberán recibir un pago adicional?

“En el caso de los trabajadores que laboren durante el feriado, el empleador deberá pagarles una sobretasa de 100%. Es decir, si alguien gana S/100 por día, entonces debería recibir S/200”, explica Brian Ávalos, asociado del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez.

Para quienes cumplirán con sus labores mediante la modalidad de trabajo remoto también deberán recibir doble pago por cada día feriado trabajado, menciona Ávalos.

“El tratamiento es exactamente el mismo tanto para las labores remotas como presenciales. Por lo tanto, a todos los que trabajen durante el feriado les corresponderá recibir un pago doble por día trabajado”, señala Pamela Navarro, directora del área laboral del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.

Pamela Navarro advierte que las empresas pertenecientes a los sectores que no están considerados como servicios esenciales, no pueden obligar a sus trabajadores a laborar durante el feriado. Tiene que ser por mutuo acuerdo y no de manera unilateral. (Foto: Marco Ramón/ GEC)

Navarro advierte que las empresas pertenecientes a los sectores que no están considerados como servicios esenciales, no pueden obligar a sus trabajadores a laborar durante el feriado. Tiene que ser por mutuo acuerdo y no de manera unilateral.

Cabe precisar que, según la legislación peruana, los trabajadores que no laboren durante el feriado les corresponde el pago de dicho día, como si hubiera laborado.

COMPENSACIÓN

En un contexto en el que empresas de algunos sectores no cuentan con el capital suficiente para pagar doble sueldos a sus trabajadores que laboren durante el feriado, Navarro menciona que ciertas firmas están acordando con sus colaboradores que a cambio del día feriado laborado, estos podrán tomar un día libre en el futuro.

“La compensación es una buena salida, ya que la empresa se ahorra el pago doble y el trabajador, quien actualmente está confinado, tendrá la posibilidad de tener un par de días libres”, subraya la abogada. Cabe resaltar que esto es aplicable siempre que se trate de un acuerdo entre el trabajador y empleador.

¿PAGO TRIPLE?

Ávalos explica que solo se pagará tres remuneraciones diarias cuando el trabajador labore durante un feriado que coincide con un día de descanso semanal (sábado o domingo).

El pago por ese día estaría conformado de la siguiente manera: una remuneración por el feriado, una segunda por laborar durante el feriado (sobretasa del 100% de la remuneración diaria), y una tercera por el descanso semanal obligatorio.

