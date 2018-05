Revisa estos consejos para sacar el mayor provecho a tu CTS

- / -

NO TE EXCEDAS CON LOS GASTOS ANTES DE RECIBIR ESE INGRESO ADICIONAL. Si bien es bueno darte un gusto por el trabajo realizado durante el año, recuerda que no deberías excederte en gastos innecesarios. Al elaborar tu presupuesto mensual, no te esperances en este dinero adicional, pues puede ocurrir que termines gastando de más. (Foto: El Comercio)