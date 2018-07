Cuatro mitos sobre realizar compras por Internet

- / -

PRECIO REDUCIDO, SEÑAL DE SOSPECHA: En diversas ocasiones, uno encuentra en las plataformas online un producto o servicio a un precio mucho menor que en la tienda física, dejando esto una impresión en los usuarios de que algo no está bien. Sin embargo, esta variación se debe a que el canal virtual permite ofrecer un precio menor porque no tiene los costos que implica mostrar el producto o servicio en una tienda física (alquiler del local, personal a cargo, etc. (Foto: Archivo)