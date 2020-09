El 80% de consumidores coincidieron en que el precio es la principal barrera para que puedan comprar alimentos saludables, según el estudio How The Consume Industry Can Boost Healthier Eating.

Este reporte fue elaborado por Boston Consulting Group (BCG), The Consumer Goods Forum (CGF) y Nielsen Global Connect, y estima que el 23% de consumidores en el mundo lucha por alcanzar una dieta nutritiva y equilibrada.

Se encuestaron a 7,000 consumidores de todo el mundo y se entrevistó en profundidad a 15 CEOs de grandes empresas de consumo masivo, entre ellos los CEO de Walmart, Danone, Ahold Delhaize y Nestlé.

BARRERAS

Los directivos de las empresas y el 80% de los encuestados coincidieron en que el precio representa la barrera principal para que los consumidores puedan comprar alimentos saludables. Pese a ello, el 85% afirmó que comprarían más a menudo en retails que promuevan activamente este tipo de soluciones.

Otras de las limitaciones que mencionó el 43% de los encuestados es que los alimentos saludables no sabían tan bien como las opciones menos nutritivas, mientras que el 36% señaló que existe incertidumbre sobre qué alimentos son los más sanos.

También se resalta que el acceso a los alimentos más saludables no representa un problema, puesto que la mayoría de los encuestados (73%) cree que este tipo de alimentos están ampliamente disponibles y accesibles, con algunas variaciones según el país.

El estudio también indicó que la alimentación saludable se ha convertido en una preocupación importante para los consumidores y ciertamente será un factor diferenciador para las empresas que repercutirá en sus ingresos.

Según la encuesta, el 73% de los consumidores pagaría más por productos más saludables en cualquier industria.