El 68% de peruanos invierte un tiempo significativo en mejorar y entrenar sus habilidades cada año y el 81% está dispuesto a capacitarse para un puesto de trabajo diferente, según un estudio realizado por Boston Consulting Group (BCG) y The Network en Asia, Europa, América y África.

El motivo son las nuevas tendencias globales, como las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica y automatización, que, creen, afectarán su trabajo.

Estos hallazgos forman parte del reporte titulado Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling, de BCG y The Network, que evalúa la conciencia de las personas sobre cómo está cambiando el trabajo, así como su disposición a cambiar junto a su puesto de trabajo.

RESULTADOS EN EL PERÚ

La encuesta resaltó que el 45% de encuestados en nuestro país cree que sus trabajos actuales se verán “impactados o muy impactados” por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, cifra que coincide con los resultados globales.

En cambio, el 46% de los peruanos consultados cree que se verá “impactado ligeramente” por la globalización en su puesto laboral actual, frente al 40% que señaló que influirá significativamente.

Entre los resultados del estudio, también hay que señalar que el 68% de peruanos encuestados invierten un tiempo “significativo” en desarrollar y entrenar sus habilidades, mientras quienes dedican “algo de tiempo” representan el 29%.

Apenas un 2% reconocen no dedicar tiempo a capacitarse para ser más atractivos en el mercado laboral actual.

Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a capacitarse para una función laboral completamente diferente, el 81% de encuestados respondió que “sí”, mientras que solo el 18% se negaría a hacerlo por completo.

“Cada vez más peruanos optan por desarrollar y entrenar sus habilidades para emplearlas en su trabajo diario o en uno nuevo. Entre las competencias que más se mencionaron en la encuesta figuran: liderazgo, innovación, competitividad, adaptabilidad, inteligencia emocional, pensamiento crítico y habilidades analíticas y comunicativa”, señaló Joaquín Valle, managing director y partner de BCG.

Cabe destacar que en la actualidad más de la mitad de los encuestados en Perú prefiere el autoaprendizaje dirigido y también el entrenamiento en el trabajo.

Le siguen en preferencias otros métodos más tradicionales como conferencias, seminarios o programas en instituciones educacionales.