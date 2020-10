Conforme a los criterios de Saber más

Este viernes se oficializó a través de un Decreto Supremo, que el próximo jueves 8 de octubre, fecha que conmemora el combate de Angamos, será día laborable tanto para el sector público como para el privado. Esta decisión se basa en la estimación que cada día feriado no laborable podría restar entre 0,1 % y 0,4 % del crecimiento del PBI mensual, a consideración del Ejecutivo.

En el decreto supremo añade que se deja sin efecto el feriado ya que “la producción opera por debajo de su capacidad potencial y resta al crecimiento de la actividad económica”.

Ante este panorama, Christa Caro, asociada del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, consideró que la norma puede afectar al trabajador que tenía una expectativa de descanso.

“Por el lado del empleador tampoco es razonable. Si ese día no se hubiese variado, pudo convenir con los trabajadores para que presten el servicio y vayan compensando los días que les deben, ya que muchos han estado en licencia con goce de haber”, manifestó.

Así como no se pagará un monto extra a quienes trabajen el jueves 8 de octubre, Caro agregó que con esta decisión también se deja sin efecto el día no laborable del 9 de octubre.

Sin embargo, los empleadores del sector privado, de manera autónoma, podrían dar descansos a sus trabajadores, siempre y cuando no afecten su productividad, apuntó la abogada.

Por su parte, Cristina Oviedo, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, indicó que esta medida tiene como objetivo no generar pérdidas en el país. “Considero que, dada la coyuntura, es una buena medida para poder reactivar la economía”, dijo.

Añadió que al no ser feriado el 8 de octubre, el trabajo realizado ese día va a ser como un día de trabajo normal. La norma de los feriados no laborables en el Decreto Legislativo 713 solo podía ser dejada sin efecto por una norma de rango legal, como ha sido este Decreto de Urgencia. “Entonces, no hay una afectación, porque la derogación se ha hecho de manera correcta”, agregó Oviedo.

Con respecto a este tema, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló que en el futuro ya no habrá suspensión de días feriados.