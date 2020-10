Conforme a los criterios de Saber más

El primer bono le sirvió a Angélica Yataco para cubrir el gasto de su alimentación. Ella solía trabajar de forma interdiaria en una casa, pero por las restricciones del estado de emergencia no pudo seguir haciéndolo.

De no ser por su sobrina, Angélica no se habría enterado de que el Gobierno le había otorgado un subsidio. “Un día vino mi sobrina a preguntarme si me había tocado el bono. Yo no sabía. Me pidieron mi DNI y me dijo que estaba en la lista”, recordó Angélica.

A ella le tocó a ir a cobrar el bono a una agencia de Interbank, en Chincha (Ica). En aquella oportunidad, hizo una larga cola para ingresar al banco y corrió serio riesgo de contagiarse con el COVID-19. Esa situación la vivieron miles de peruanos. Algunos iban a cobrar y otros a preguntar a la sede si estaban en la lista de los beneficiarios del subsidio económico.

A raíz de estos problemas, para la entrega del segundo bono familiar universal, que se inicia hoy, las reglas han cambiado. Se han establecido cinco fases y se ha apostado por los canales virtuales.

En la primera fase, solo cobrarán aquellos que tengan una tarjeta de débito en el Banco de la Nación o en otras entidades financieras.

Hoy cobrarán solo los beneficiarios que tengan una cuenta de ahorros y cuyo número de DNI termine en 0. Luego, se reanudarán los depósitos este martes 13 para quienes tengan su DNI con el 1 como último número. Esta primera fase culmina el 4 de noviembre, con el grupo de beneficiarios cuyos DNI acaben en el número 9.

“[En la primera etapa], el bono se depositará directamente en la cuenta del beneficiario. Participan el Banco de la Nación y otras veinte entidades privadas, entre bancos, financieras y cajas. Esta fase contempla un cronograma de pago que se puede consultar en bfu.gob.pe”, informó el Banco de la Nación a El Comercio.

En caso de otras consultas, los usuarios podrán ingresar a la página mencionada o podrán llamar a la línea 1811.

Para saber si alguien es beneficiario, solo se requiere ingresar el número de DNI y la fecha de emisión.

¿Dónde y cómo consultar si un hogar es beneficiario?

“Aquellos que sí sean beneficiarios verán un mensaje con la fase, modalidad y fecha de pago que le corresponde”, indicó la entidad bancaria.

Respecto a las consultas y al cobro del dinero, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y profesor de Pacífico Business School, sugirió que toda operación se haga de manera digital.

“Hay que evitar los canales presenciales. Pueden optar por las billeteras digitales o incluso retiros en cajeros automáticos. Lo importante es evitar ir al banco, que puede ser un foco de contagio”, subrayó Carrillo.

¿CÓMO USAR EL BONO?

Uno de los beneficiarios fue Eladio, de 65 años, quien vive junto a su esposa. El bono fue un gran alivio para él porque le permitió cubrir los gastos que tiene todos los meses en medicinas y en comida.

Para Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, la manera como Eladio invirtió el bono es la correcta.

“Es importante que con este bono las personas cubran las necesidades básicas y paguen sus deudas. Y una parte del dinero debería destinarse al ahorro. Recordemos que no sabemos si va a haber más bonos. Podría ser último”, remarcó Ojeda.

En cuanto al ahorro, Ojeda recomendó que sea entre el 15% y 20% del total del bono (S/760).

En esa línea, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, señaló que otra alternativa es invertir una parte del dinero en un pequeño negocio que les permita hacer crecer ese dinero.

“La idea es darle un uso razonable. No despilfarrarlo en cosas que no son estrictamente necesarias. Hay que tomar conciencia de lo que implica este esfuerzo para el país. Es parte de los ahorros que hemos conseguido durante años”, puntualizó Carrillo.

