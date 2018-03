El diario Financial Times presentó los resultados del ránking global sobre las mejores escuelas para estudiar un Master of Business Administration (MBA). Luego de tres años de haber culminado los cursos correspondientes, los egresados pueden recibir sueldos que ascienden a más de US$ 200.000 anuales.

Asimismo, en promedio, los distintos salarios que recibieron los egresados de las 15 escuelas de negocios presentadas en esta galería aumentó aproximadamente en 111%, esto después de haber realizado dichos estudios. Para conocer más sobre quién ocupa el primer lugar de este ránking, mira las fotos adjuntas de la galería y conoce, además, cuánto es el sueldo que pueden recibir los egresados.