Casi la mitad de empresas en Perú registra deudas por indemnización vacacional

En el país, hasta el 50% de las empresas registró deudas por el concepto de indemnización vacacional -es decir, por no tomar sus vacaciones- en los últimos tres años, de acuerdo con el gerente de soluciones de Ofisis, Richard Culque.

Pese a esta cifra, solo un promedio del 5% de los trabajadores tienen pendiente la indemnización vacacional.

En este sentido, el especialista explica que si un trabajador no toma sus vacaciones en el periodo que le corresponde, la empresa debe pagarle una indemnización, que asciende a tres remuneraciones: por el trabajo realizado, por el descanso vacacional adquirido y no gozado y por no haber disfrutado el descanso.

Es importante recordar que la indemnización vacacional no rige para los gerentes y representantes de las empresas, debido a que ellos son quienes deciden efectuar o no el goce de sus vacaciones.

"En ocho de cada diez liquidaciones laborales figura el pago de vacaciones pendientes", indicó. En este sentido, resalta la importancia de que las empresas cuenten con roles vacacionales para otorgar vacaciones a sus colaboradores en fechas adecuadas.

La multa por no pagar las indemnizaciones vacacionales para una empresa del régimen general son consideradas "muy grave" las cuales pueden ir desde las 2.25 UIT (S/9.450) hasta las 45 UIT (S/189.000), dependiendo del número de trabajadores afectados que tiene la empresa, agregó Culque.

REDUCCIONES VACACIONALES

A esta herramienta laboral también se le conoce como la 'venta de vacaciones'. Para lograr este acuerdo, los trabajadores deben encontrarse en el régimen general, ya que este permite reducir su descanso vacacional a 15 días

"Es decir, el trabajador que cuenta con 30 días de vacaciones puede negociar con la empresa a fin de reducirlos a 15 y así poder vender la mitad restante", detalla el gerente de soluciones de Ofisis.

Asimismo, este acuerdo de “venta de vacaciones” debe constar por escrito y suscrito por ambas partes, es decir, por el empleador y trabajador.

Y por último, Culque refiere que el trabajador de una mype o pyme no puede gozar de este acuerdo, por lo que solo le corresponde 15 días de vacaciones y la ley le obliga a gozar de este beneficio.